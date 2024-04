Droga, riti 'vodoo' per la riuscita delle consegne. 27 misure cautelari in tutta Italia | Il Sito di Firenze

Friday, 30 May 2014 – 20:22

anche a firenze

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 28/05/2014 – 11:13 — La Redazione

Riti ‘vodoo’ conditi di scaramanzia per la buona riuscita del passaggio di droga; è uno degli aspetti emersi dalle indagini della Dda di Napoli che questa mattina ha emesso 27 misure cautelari ai danni di cittadini africani in tutto il territorio italiano. Anche a Firenze sono scattate le manette, così come a Napoli, Caserta, Trento e Brescia. Nel corso delle indagini, iniziate nell’autunno del 2011, altre 28 perdono sono state arrestate in flagranza di reato. Recuperati, complessivamente, 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti e sequestrati 11mila euro in banconote contraffatte e un potente fucile a pompa dello stesso tipo di quelli in dotazione ai reparti speciali delle forze dell’ordine.

Friday, 30 May 2014 – 20:22

anche a firenze

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 28/05/2014 – 11:13 — La Redazione

Riti ‘vodoo’ conditi di scaramanzia per la buona riuscita del passaggio di droga; è uno degli aspetti emersi dalle indagini della Dda di Napoli che questa mattina ha emesso 27 misure cautelari ai danni di cittadini africani in tutto il territorio italiano. Anche a Firenze sono scattate le manette, così come a Napoli, Caserta, Trento e Brescia. Nel corso delle indagini, iniziate nell’autunno del 2011, altre 28 perdono sono state arrestate in flagranza di reato. Recuperati, complessivamente, 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti e sequestrati 11mila euro in banconote contraffatte e un potente fucile a pompa dello stesso tipo di quelli in dotazione ai reparti speciali delle forze dell’ordine.