Rame rubato: la GdF scopre giro di fatture false per 4 milioni di euro | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 06:31

Poggibonsi

Lun, 25/08/2014 – 12:54 — La Redazione

Fatture false per circa 4 milioni di euro per “riciclare” mille tonnellate di rame probabilmente frutto dei continui furti che colpiscono il Paese. È la scoperta della Guardia di Finanza di Poggibonsi (in provincia di Siena) che, nell’ambito dell’operazione denominata “oro rosso”, ha denunciato alla Magistratura otto persone. Le ipotesi di reato sono ricettazione, riciclaggio e vari reati fiscali. Sei le imprese coinvolte con sede in Toscana, Campania, Emilia Romagna e Lombardia.

