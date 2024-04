Violenza sulle donne: il 14 febbraio il flash mob "Break The Chain" | Il Sito di Firenze

Il 14 febbraio 2013 la campagna One Billion Rising, ideata da Eve Ensler, ha spinto più di un miliardo di persone in tutto il mondo a danzare e manifestare contro le violenze subite dalle donne. Un anno dopo, la campagna ‘One billion rising for justice – Un miliardo per la giustizia’ fissa un nuovo appuntamento il 14 febbraio 2014, per tornare a manifestare e chiedere giustizia affinche’ qualunque donna abbia il diritto di vivere al riparo dalla violenza e dall’abuso. Attivisti e associazioni da 169 paesi nel mondo hanno già aderito per manifestare davanti a tribunali, istituzioni, posti di lavoro, università, scuole, strade e piazze. "Immaginate un miliardo di persone che comunicano le proprie storie, che ballano e parlano ad alta voce nei luoghi deputati ad amministrare la giustizia – afferma la direttrice della campagna, Monique Wilson – One billion rising for justice è un invito a liberarsi dai confini, dagli obblighi, dalla vergogna, dal senso di colpa, dalla sofferenza, dall’umiliazione, dalla rabbia e dalla schiavitù. E’ un appello per promuovere una giustizia rivoluzionaria". In Italia, hanno gia’ aderito 15 associazioni nazionali (tra le quali Amnesty, Acionaid, Cgil, Emergency, Oxfam, Se non ora quando, Terre des Hommes, Usi) e 200 locali; più di cento eventi sono previsti in 90 città. Le manifestazioni toccheranno luoghi simbolo come Piazza Cavour a Roma (davanti al Palazzo di Giustizia), Piazza Duomo a Milano, Piazza Maggiore a Bologna, Piazza Santa Maria Novella a Firenze, Piazza Enrico De Nicola a Napoli, Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Palermo, Piazza dell’Unità a Trieste. Filo rosso di tutti gli eventi sarà il flash mob Break The Chain, inno della campagna globale.

Segui @ilsitodifirenze



Il 14 febbraio 2013 la campagna One Billion Rising, ideata da Eve Ensler, ha spinto più di un miliardo di persone in tutto il mondo a danzare e manifestare contro le violenze subite dalle donne. Un anno dopo, la campagna ‘One billion rising for justice – Un miliardo per la giustizia’ fissa un nuovo appuntamento il 14 febbraio 2014, per tornare a manifestare e chiedere giustizia affinche’ qualunque donna abbia il diritto di vivere al riparo dalla violenza e dall’abuso. Attivisti e associazioni da 169 paesi nel mondo hanno già aderito per manifestare davanti a tribunali, istituzioni, posti di lavoro, università, scuole, strade e piazze. "Immaginate un miliardo di persone che comunicano le proprie storie, che ballano e parlano ad alta voce nei luoghi deputati ad amministrare la giustizia – afferma la direttrice della campagna, Monique Wilson – One billion rising for justice è un invito a liberarsi dai confini, dagli obblighi, dalla vergogna, dal senso di colpa, dalla sofferenza, dall’umiliazione, dalla rabbia e dalla schiavitù. E’ un appello per promuovere una giustizia rivoluzionaria". In Italia, hanno gia’ aderito 15 associazioni nazionali (tra le quali Amnesty, Acionaid, Cgil, Emergency, Oxfam, Se non ora quando, Terre des Hommes, Usi) e 200 locali; più di cento eventi sono previsti in 90 città. Le manifestazioni toccheranno luoghi simbolo come Piazza Cavour a Roma (davanti al Palazzo di Giustizia), Piazza Duomo a Milano, Piazza Maggiore a Bologna, Piazza Santa Maria Novella a Firenze, Piazza Enrico De Nicola a Napoli, Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Palermo, Piazza dell’Unità a Trieste. Filo rosso di tutti gli eventi sarà il flash mob Break The Chain, inno della campagna globale.

Segui @ilsitodifirenze