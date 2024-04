Domenica 7 settembre torna a Firenze la Festa della Rificolona | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:30

SS Annunziata

Gio, 28/08/2014 – 14:36 — La Redazione

Torna a Firenze, domenica 7 settembre, la festa della Rificolona, la tradizionale lanterna dipinta che richiama l’antica tradizione popolare legata al culto dell’immagine della Vergine conservata nella Santissima Annunziata.

La festa prevede un corteo che partirà dal Comune di Impruneta e arriverà in piazza Santa Felicita alle 20 e in Piazza Signoria alle 20.30. Alle 21 in Piazza San Giovanni insieme ad un altro corteo percorrerà via de’ Servi giungendo in Santissima Annunziata alle 21.30 per i saluti del sindaco e la benedizione del cardinale di Firenze. Sarà poi premiata la migliore rificolona artigianale e seguiranno uno spettacolo di canti popolari e la fierucola. Alle 21 è anche prevista una sfilata in acqua dei Canottieri Comunali di Firenze al Ponte da Verrazzano.

In occasione della festa, inoltre, ci sarà l’apertura straordinaria e la visita guidata gratuita al Chiostro Grande di Santa Maria Novella (dalle 12 alle 17; informazioni: 055 282187; ingresso museo 5 euro).

