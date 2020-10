Coronavirus in Toscana, Giani: "Situazione sotto controllo". Nuova ordinanza chiude visite in Rsa

Lun, 12/10/2020 - 18:11 — La redazione

In Toscana "i contagi sono minori rispetto a ieri e ieri l'altro. Questo è positivo anche se il numero di contagiati rimane alto, siamo in una situazione che ci deve tenere sotto allarme la situazione. Siamo a numeri diversi da marzo ed aprile perchè questo numero di contagi portava a molti ricoveri in terapia intensiva e morti, oggi invece ci troviamo di fronte a molti asintomatici". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana nel corso di una diretta Facebook.

"La situazione è sotto controllo - ha aggiunto Eugenio Giani - Le nostre terapie intensive, che sono l'elemento fondamentale del sistema, sono occupate al 10% nei nostri 45 ospedali. Dobbiamo però essere preoccupati e guardare alla prevenzione".

Una nuova ordinanza che ha firmato oggi Giani, permetterà inoltre secondo lo stesso presidente della Regione Toscana "di dare la priorità di fare esami ai bambini che vanno a scuola e che non dovranno attendere molto nelle risposte ai loro test", per la verifica del contagio da Coronavirus.

"In questo momento non c'è bisogno" di ordinanze restrittive in Toscana. "Il nostro sistema sanitario tiene. Da qui ad una settimana vogliamo arrivare a 17.500 tamponi al giorno, un obiettivo raggiungibile, con 6000 tamponi in più. Test rapidi? Sono importanti perchè consentono con flessibilità e velocità ad una indicazione" ha aggiunto Giani ospite su 'La 7'.

"La seconda ordinanza che ho fatto oggi, anche se ci vorranno due giorni perchè si concretizzi, riguarda le Rsa - ha aggiunto Eugenio Giani - Chiuderemo alle visite dall'esterno e ci sarà un sistema da remoto per le comunicazioni. E' nell'interesse delle persone anziane che siano preservate".