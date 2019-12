Nataleperfile, raccolti 100.000 euro per le cure palliative

Mar, 10/12/2019 - 11:44 — La redazione

Settemila visitatori, oltre 1.000 panettoni e pandori venduti, circa 100mila euro raccolti. Sono i risultati di Nataleperfile, l’evento di raccolta fondi principale di FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia – nonché il suggestivo mercato natalizio tradizionalmente ospitato nella cornice storica di Palazzo Corsini durante lo scorso fine settimana.

I fondi raccolti serviranno a rafforzare la mission della fondazione, ovvero aiutare le persone a trascorrere l’ultima parte del loro percorso nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio di cure palliative qualificato e gratuito, a domicilio, in hospice e in altre strutture sanitarie dedicate.

“La generosità dei visitatori è per noi ogni anno di fondamentale importanza – ha detto Donatella Carmi, presidente di File – In un mondo di crisi e individualismi, riscoprire tanta generosità per aiutare le persone più sfortunate dimostra quanta empatia siamo ancora in grado di provare reciprocamente e quanto ci sia ancora speranza per la società del domani”.

La scelta espositiva del mercato natalizio Nataleperfile è stata selezionata e molto variegata, con proposte originali per regali di Natale all'insegna della solidarietà: capi di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, libri, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, devolvono parte del ricavato a sostegno della causa di File, che assiste con cure palliative i pazienti alla fine della cita.

Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi “100% FILE”, ogni edizione ricchi di sfiziose novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose aziende sostenitrici; la Sala Vintage, con abiti e accessori, sia femminili che maschili, donati da privati; il Corner Enogastronomico, con produzioni di qualità donate da aziende del territorio; lo stand dedicato al Fuori Nataleperfile, che raccoglie i voucher donati da molti fra i migliori ristoranti fiorentini.

File Fondazione Italiana di Leniterapia, nata nel 2002, assiste persone malate con patologie croniche in fase avanzata, tutelando la qualità della loro vita e la loro dignità. Le équipe, composte da medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti e coadiuvate da volontari formati, operano in collaborazione con l’Usl Toscana Centro a domicilio e in 4 hospice, oltre a garantire consulenze presso altre strutture sanitarie del territorio (ospedali e Rsa). File si prende cura anche dei familiari, sia durante la malattia, che per l’elaborazione del lutto, con il supporto degli psicologi e mediante 6 gruppi di auto mutuo aiuto.

File Fondazione Italiana di Leniterapia, nata nel 2002, assiste persone malate con patologie croniche in fase avanzata, tutelando la qualità della loro vita e la loro dignità. Le équipe, composte da medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti e coadiuvate da volontari formati, operano in collaborazione con l’Usl Toscana Centro a domicilio e in 4 hospice, oltre a garantire consulenze presso altre strutture sanitarie del territorio (ospedali e Rsa). File si prende cura anche dei familiari, sia durante la malattia, che per l’elaborazione del lutto, con il supporto degli psicologi e mediante 6 gruppi di auto mutuo aiuto.