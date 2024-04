I 4 colori del Calcio Storico Fiorentino si sfidano a chi dona più sangue e plasma | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:36

I centri trasfusionali

Mer, 14/05/2014 – 12:02 — La Redazione

Dona sangue (o plasma) e fai vincere il tuo quartiere storico. Dopo il successo delle prime due edizioni – entrambe vinte dai Bianchi di Santo Spirito – il Calcio Storico Fiorentino, la Misericordia di Firenze e il gruppo Donatori Sangue Fratres, ripropongono la “sfida” di raccolta di sangue e plasma. I cittadini che decideranno di fare una donazione fino al 16 giugno, potranno scegliere (tramite una cartolina) di destinare la donazione a uno dei 4 quartieri storici: Santa Croce (Azzurri), Santo Spirito (Bianchi), Santa Maria Novella (Rossi) e San Giovanni (Verdi). La proclamazione del quartiere vincente avverrà il 24 giugno in piazza Santa Croce prima della finale del torneo di San Giovanni.

I centri trasfusionali a disposizione dei cittadini sono: l’azienda ospedaliera nuovo Meyer in viale Pieraccini (055/5662990), centro raccolta Avis Palagi Iot viale Michelangelo (055/6577429), ospedale Torregalli (055/7192232), ospedale Santa Maria Annunziata Ponte a Niccheri (055/2496480), centro medicina trasfusionale Careggi-Piastra (055/411030).

