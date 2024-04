Occupazione binari stazione: condannati 23 tifosi della Fiorentina | Il Sito di Firenze

Monday, 26 May 2014 – 15:18

Campo di Marte

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 24/05/2014 – 02:53 — La Redazione

Il Tribunale di Firenze ieri ha condannato 23 tifosi della Fiorentina e assolto uno, che il 17 luglio 2006 furono tra i circa 3.000 che occuparono i binari della stazione di Campo di Marte paralizzando il traffico ferroviario per circa tre ore, per protestare contro la decisione della giustizia sportiva di retrocedere la squadra viola in serie B a seguito della vicenda di Calciopoli. Per interruzione di pubblico sevizio le condanne sono si 2, 4 e 6 mesi. Il PM aveva chiesto 18 mesi di condanna a testa, più un risarcimento di 4.000 euro a testa per un viaggiatore, costituitosi parte civile.

In occasione del blocco del traffico ferroviarioda parte dei tifosi Viola ci fu la soppressione di 24 treni e il ritardo di 126 per un danno che Trenitalia stimò in un milione di euro.

Segui @ilsitodifirenze

Monday, 26 May 2014 – 15:18

Campo di Marte

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Sab, 24/05/2014 – 02:53 — La Redazione

Il Tribunale di Firenze ieri ha condannato 23 tifosi della Fiorentina e assolto uno, che il 17 luglio 2006 furono tra i circa 3.000 che occuparono i binari della stazione di Campo di Marte paralizzando il traffico ferroviario per circa tre ore, per protestare contro la decisione della giustizia sportiva di retrocedere la squadra viola in serie B a seguito della vicenda di Calciopoli. Per interruzione di pubblico sevizio le condanne sono si 2, 4 e 6 mesi. Il PM aveva chiesto 18 mesi di condanna a testa, più un risarcimento di 4.000 euro a testa per un viaggiatore, costituitosi parte civile.

In occasione del blocco del traffico ferroviarioda parte dei tifosi Viola ci fu la soppressione di 24 treni e il ritardo di 126 per un danno che Trenitalia stimò in un milione di euro.

Segui @ilsitodifirenze