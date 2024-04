Piazza Signoria potrà essere utilizzata per manifestazioni elettorali dal 17 al 23 maggio | Il Sito di Firenze

Wednesday, 21 May 2014 – 22:20

Elezioni

Mer, 14/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Dopo le polemiche sollevate dagli avversari di Nardella (PD) nella corsa a sindaco per Firenze per la chiusura della campagna elettorale in Piazza della Signoria, la giunta comunale ha preso atto favorevolmente dell’integrazione dell’accordo per la disciplina della propaganda elettorale, sottoscritta da tutti i rappresentanti dei candidati a sindaco per le prossime amministrative, per inserire Piazza della Signoria nell’elenco dei siti utilizzabili a fini elettorali nell’ultima settimana prima delle elezioni del 25 maggio, dal 17 al 23 maggio dalle 17 alle 23.

Segui @ilsitodifirenze

