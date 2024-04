Fiorentina – Montella: “Servono rinforzi”. Rossi: “Devo recuperare fisicamente” | Il Sito di Firenze

Terzo giorno in Val di Fassa, ieri, per la Fiorentina. Allenamento al mattino e nel pomeriggio inframezzato dalla conferenza stampa del capitano Viola Manuel Pasqual. “Quelle di Diego Della Valle sono parole toste, pesanti. Non mi sento di commentare, è una situazione delicata per il calcio italiano. Hanno parlato così per difendere un loro patrimonio come Giuseppe Rossi”: commenta così il giorno dopo le dichiarazioni di Diego Della Valle su Cesare Prandelli e la sua decisione di lasciare la guida dell’Italia.

“Le parole di Prandelli su Giuseppe Rossi? Beppe non farebbe male ad una mosca. Su Twitter ha sfogato la sua delusione dopo l’esclusione dal Mondiale. Ha risposto così perché qualcuno di troppo aveva messo bocca sui test fisici”. “Il mio contratto scade nel 2015 – ha raccontato il capitano Viola – ma si rinnoverà automaticamente in base ai risultati personali”. La prossima stagione? “In amichevole affronteremo grandi squadre, sia in Sudamerica, sia a Varsavia col Real Madrid, se queste partite non dovessero andare nel migliore dei modi chiedo tranquillità: il campionato inizierà tra due mesi ed allora saremo pronti. A me stesso chiedo di poter far bene, mi piacerebbe tornare in Nazionale per giocarmi la qualificazione all’Europeo”.

Infine, impossibile non parlare del futuro di Cuadrado: “È un giocatore che spacca le partite, per noi è importantissimo. Non so quali siano le sue idee, ne rimango fuori. Spero rimanga, se deve andare via che vada all’estero, sarebbe difficile marcarlo”.

In serata, bagno di folla nella piazza centrale di Moena per la presentazione ufficiale della squadra. “Faremo di tutto per non deludere i nostri tifosi che ci sono vicini in ogni occasione – ha detto Montella in occasione della presentazione – l’ossatura della squadra c’è e ci sono tanti giovani che in prospettiva possano dare tanto, ma come dicono i dirigenti la squadra deve essere perfezionata”.

“Ritornare in Azzurro è uno dei miei obiettivi – ha affermato Giuseppe Rossi – ma adesso devo pensare al ritiro, a riprendermi fisicamente per essere al 100% per la Fiorentina, poi penserò alla Nazionale”.

Oggi a Moena è in programma la prima amichevole della stagione: alle 17:30 i Viola incontreranno il Team Trentino. La gara si giocherà presso il Centro Sportivo Benatti di Moena e sarà trasmessa in diretta streaming dal sito ufficiale della Fiorentina www.violachannel.tv. Oltre che su computer la partita sarà visibile anche su dispositivi Apple e Android (tablet e smartphone). Giuseppe Rossi non sarà sicuramente del match. La Società, tramite il responsabile sanitario, Paolo Manetti, ha fatto sapere che deve recuperare la condizione fisica migliore, ma di non allarmarsi.

Segui @ilsitodifirenze



Terzo giorno in Val di Fassa, ieri, per la Fiorentina. Allenamento al mattino e nel pomeriggio inframezzato dalla conferenza stampa del capitano Viola Manuel Pasqual. “Quelle di Diego Della Valle sono parole toste, pesanti. Non mi sento di commentare, è una situazione delicata per il calcio italiano. Hanno parlato così per difendere un loro patrimonio come Giuseppe Rossi”: commenta così il giorno dopo le dichiarazioni di Diego Della Valle su Cesare Prandelli e la sua decisione di lasciare la guida dell’Italia.

“Le parole di Prandelli su Giuseppe Rossi? Beppe non farebbe male ad una mosca. Su Twitter ha sfogato la sua delusione dopo l’esclusione dal Mondiale. Ha risposto così perché qualcuno di troppo aveva messo bocca sui test fisici”. “Il mio contratto scade nel 2015 – ha raccontato il capitano Viola – ma si rinnoverà automaticamente in base ai risultati personali”. La prossima stagione? “In amichevole affronteremo grandi squadre, sia in Sudamerica, sia a Varsavia col Real Madrid, se queste partite non dovessero andare nel migliore dei modi chiedo tranquillità: il campionato inizierà tra due mesi ed allora saremo pronti. A me stesso chiedo di poter far bene, mi piacerebbe tornare in Nazionale per giocarmi la qualificazione all’Europeo”.

Infine, impossibile non parlare del futuro di Cuadrado: “È un giocatore che spacca le partite, per noi è importantissimo. Non so quali siano le sue idee, ne rimango fuori. Spero rimanga, se deve andare via che vada all’estero, sarebbe difficile marcarlo”.

In serata, bagno di folla nella piazza centrale di Moena per la presentazione ufficiale della squadra. “Faremo di tutto per non deludere i nostri tifosi che ci sono vicini in ogni occasione – ha detto Montella in occasione della presentazione – l’ossatura della squadra c’è e ci sono tanti giovani che in prospettiva possano dare tanto, ma come dicono i dirigenti la squadra deve essere perfezionata”.

“Ritornare in Azzurro è uno dei miei obiettivi – ha affermato Giuseppe Rossi – ma adesso devo pensare al ritiro, a riprendermi fisicamente per essere al 100% per la Fiorentina, poi penserò alla Nazionale”.

Oggi a Moena è in programma la prima amichevole della stagione: alle 17:30 i Viola incontreranno il Team Trentino. La gara si giocherà presso il Centro Sportivo Benatti di Moena e sarà trasmessa in diretta streaming dal sito ufficiale della Fiorentina www.violachannel.tv. Oltre che su computer la partita sarà visibile anche su dispositivi Apple e Android (tablet e smartphone). Giuseppe Rossi non sarà sicuramente del match. La Società, tramite il responsabile sanitario, Paolo Manetti, ha fatto sapere che deve recuperare la condizione fisica migliore, ma di non allarmarsi.

Segui @ilsitodifirenze