Fiorentina: Pasqual out per due settimane | Il Sito di Firenze

Monday, 18 August 2014 – 05:20

Report medico

Ven, 27/09/2013 – 19:20 — La Redazione

Due settimane di stop per Manuel Pasqual. La Fiorentina rende noto che l’esterno ha riportato una lesione di 1° grado al muscolo bicipite femorale nella gara persa ieri 2-1 a Milano contro l’Inter.

La prognosi per il recupero, si legge sul sito del club, e’ di 2 settimane.

