Naufragio di Lampedusa: bandiere a mezz'asta in Palazzo Vecchio | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 19:10

Lutto nazionale

Ven, 04/10/2013 – 14:12 — La Redazione

Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, esporra’ a mezz’asta le bandiere nazionale, europea e del Comune in occasione la giornata di lutto nazionale proclamata oggi dal Consiglio dei Ministri per le vittime della tragedia in mare avvenuta a Lampedusa. Bandiere a mezz’asta saranno esposte anche nelle sedi dei quartieri, in tutti i palazzi istituzionali dell’amministrazione e nelle scuole comunali.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 01 July 2014 – 19:10

Lutto nazionale

Ven, 04/10/2013 – 14:12 — La Redazione

Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, esporra’ a mezz’asta le bandiere nazionale, europea e del Comune in occasione la giornata di lutto nazionale proclamata oggi dal Consiglio dei Ministri per le vittime della tragedia in mare avvenuta a Lampedusa. Bandiere a mezz’asta saranno esposte anche nelle sedi dei quartieri, in tutti i palazzi istituzionali dell’amministrazione e nelle scuole comunali.

Segui @ilsitodifirenze