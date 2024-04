Calcio Storico Fiorentino, Nardella twitta la sua delusione. E la finale è appesa a un filo | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:45

Ven, 20/06/2014 – 09:35 — Matteo Cali

Il Calcio Storico Fiorentino vive il suo momento più difficile dopo quasi cinque anni, dopo le voci rincorse di un possibile annullamento della finale del 24 giugno poi ridimensionate in serata, arriva il tweet del sindaco di Firenze Dario Nardella a lanciare ‘benzina sul fuoco’.

"Calcio storico: decideremo domani (oggi, ndr) Ma la delusione è forte" scrive Nardella su Twitter. E i bene informati parlano proprio di un sindaco intenzionato a non far giocare la finale. La giornata di oggi sarà decisiva ma quella del Calcio Storico appare essere la prima grana per la giunta Nardella che dovrà divincolarsi tra le sue intenzioni di non far disputare la finale e le pressioni dei colori, determinati a scendere in campo, oltre al sostanziale via libera della commissione disciplinare. Cosa deciderà il sindaco?

