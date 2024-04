Piazza Santo Spirito: tunisino ferito al collo con un taglierino | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:31

Lite tra connazionali

Sab, 05/07/2014 – 12:53 — La Redazione

La scorsa notte un tunisino è stato ferito al collo con un taglierino, in piazza Santo Spirito a Firenze, nel corso di una lite. Soccorso dal 118, è stato curato e poi dimesso con una prognosi di sette giorni. Alla Polizia, intervenuta nella piazza dove episodi del genere non sono una novità, l’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un connazionale.

