Linea 3 Tramvia: da domani i lavori. Come cambia la circolazione | Il Sito di Firenze

Entrano nel vivo i lavori per la linea 3 della tramvia. Da domani, lunedì16 giugno, partono i cantieri su viale Milton preliminari alla realizzazione del ponte provvisorio sul torrente Mugnone all’altezza di via Leone X e via Crispi. Il primo impatto sulla viabilità saranno i divieti di sosta e i restringimenti di carreggiata di viale Milton all’altezza di Leone X. Sarà mantenuta chiusa la passerella pedonale sul Mugnone in corrispondenza di via Crispi. Le prime cantierizzazioni e le prossime fasi della comunicazione con i cittadini sono state illustrate da Stefano Giorgetti, assessore ai Lavori pubblici, grandi opere e viabilità, Giovanni Bettarini, assessore allo Sviluppo economico e città metropolitana, Alessia Bettini, assessore all’Ambiente e partecipazione. “Quelli che partono lunedì – ha spiegato Giorgetti – sono lavori propedeutici allo spostamento dei sottoservizi e alla formazione dei basamenti di appoggio del ponte temporaneo di attraversamento del Mugnone. Il ponte temporaneo – ha proseguito Giorgetti – è necessario perché a settembre verrà chiuso il ponte dello Statuto, non solo per realizzare i lavori relativi alla zona Fortezza ma anche perché la tramvia passerà proprio sopra il ponte dello Statuto”. Questi i tempi: a luglio saranno realizzate le fondazioni, cioè le basi di appoggio del ponte; ad agosto si procederà con il montaggio vero e proprio del ponte, mentre a settembre inizieranno i lavori in zona Fortezza e Statuto. Il ponte rimarrà circa tre anni, tutto il tempo dei lavori per la realizzazione della tramvia. “Sui cantieri già verificati – ha precisato infine Giorgetti – avremo 50 alberature in più rispetto a quelle attuali, mentre per i parcheggi stiamo studiando un piano che presenteremo giovedì, pronti ad accogliere anche i suggerimenti dei cittadini sul modello dei mondiali di ciclismo, ovvero con la possibilità di definire aree da mettere a disposizione dei residenti”. Nel dettaglio, l’arrivo in cantiere del nuovo ponte è previsto per la seconda metà di luglio, per poi arrivare al montaggio e collaudo entro il mese di agosto. A settembre si prevede di partire con la seconda fase dei lavori su viale Strozzi per la realizzazione vera e propria dei sottovia stradali Milton-Strozzi e Strozzi-Strozzi. A breve è prevista anche la cantierizzazione di via Leone X, via Lorenzo il Magnifico e dell’incrocio tra viale Lavagnini e viale Strozzi con restringimenti di carreggiata che saranno successivamente comunicati. A fine giugno è previsto l’avvio del Cantiere F della linea 3 su piazza Dalmazia e via Alderotti con restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità che saranno comunicate successivamente. Nel mese di luglio è infine prevista la partenza dei cantieri di via Bonsignori, via Gordigiani e via di Novoli (tra via Tacchinardi e viale Toscana), anch’essi oggetto di successive comunicazioni. Per quanto riguarda la linea 2 è arrivata nel cantiere A1 di Peretola la macchina per la realizzazione dei “pali” delle paratie e del tappo di fondo in Jet Grouting della futura “Trincea Guidoni”. Lunedì, 16 giugno, inizieranno a operare nel cantiere ma non ci saranno alterazioni all’attuale viabilità. I lavori per la realizzazione delle linee 2 e 3 della tramvia sono stati consegnati al concessionario il 14 maggio scorso. Da quella data sono iniziati a decorrere i tempi contrattuali per la costruzione delle linee: 850 giorni per la linea 2 e 1.198 giorni per la linea 3. Giovedì prossimo, 19 giugno, l’amministrazione comunale incontrerà nella sede del Quartiere 5 in via Baracca categorie economiche e cittadini per illustrare i percorsi delle linee 2 e 3 e le modalità e i tempi dei primi cantieri. L’incontro con le categorie economiche si terrà alle 13 mentre quello coi cittadini è in programma alle 17,30. “Giovedì si terrà l’incontro con cittadini e categorie economiche del Quartiere 5, la prima parte direttamente coinvolta dai lavori – hanno detto gli assessori Bettini e Bettarini – ma la nostra intenzione è programmare incontri frequenti con i cittadini, anche poi dividendoli per temi. Inoltre, stiamo pensando di individuare dei punti informativi permanenti sui lavori della tramvia – ha spiegato – in cui i fiorentini possono recarsi per vedere i rendering e prendere degli appuntamenti anche coi tecnici per avere informazioni sui vari lavori e sui cantieri”.

È già attivo alla pagina http://mobilita.comune.fi.it/tramvia/index.html il nuovo sito della mobilità, con una sezione dedicata alla tramvia sulla rete civica del Comune nella quale saranno pubblicati di volta in volta tutti gli aggiornamenti.

