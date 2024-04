Via Baracca: donna si suicida gettandosi dalla finestra | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 05:30

Aveva 28 anni

Mer, 21/05/2014 – 12:09 — La Redazione

Stamattina, in via Baracca a Firenze, una donna di 28 anni si è suicidata gettandosi dalla finestra della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti il 118, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari. La donna abrebbe lasciato un biglietto per spiegare i motivi del suicidio.

