Firenze: la Polizia arresta un ladro seriale di biciclette | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 05:53

È un algerino di 44 anni

Sab, 26/07/2014 – 15:19 — La Redazione

Ieri sera gli uomini della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino algerino di 44 anni responsabile del furto continuato di tre biciclette, tutte rubate in Santissima Annunziata. A dare l’allarme al 113 è stata una passante che si è insospettita quando ha visto lo straniero avvicinarsi in sella ad una bici alle rastrelliere della piazza e subito dopo allontanarsi per ben due volte di fila verso via Gino Capponi spingendo, in entrambi gli episodi, delle biciclette. Gli agenti sono subito interventi bloccando il ladro che aveva messo a segno i colpi forzando le catene con un rudimentale scalpello. Durante il controllo gli operatori hanno scoperto che anche la terza bicicletta, ovvero quella a bordo della quale il malintenzionato era stato notato avvicinarsi alle rastrelliere, era stata rubata in serata. Di quest’ultima è stato immediatamente rintracciato il proprietario. L’arrestato aveva poggiato le bici in un anfratto della via. Era già noto alle forze dell’ordine per i suoi specifici e recentissimi precedenti di polizia. Sempre in serata le volanti hanno arrestato, tra via Panicale e San Zanobi, un cittadino nigeriano di 26 anni sorpreso a spacciare marijuana ad un giovane cittadino portoghese.

