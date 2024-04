Enrico Rossi stamani alle 7:30 parteciperà al presidio antimafia | Il Sito di Firenze

Sunday, 24 August 2014 – 07:02

Istituto Leonardo da Vinci

Lun, 21/05/2012 – 00:47 — La Redazione

Ci sarà anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi al presidio organizzato per oggi davanti all’istituto tecnico Leonardo da Vinci di Firenze dalle associazioni che partecipano alla Carovana antimafia.

Lo annuncia lo stesso governatore sul suo profilo facebook: «Domani mattina alle 7.30 sarò davanti all’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze. Parteciperò al presidio contro la criminalità e il terrorismo stragista, per dire no a tutte le mafie. Ma soprattutto per riconfermare davanti agli studenti l’impegno della Toscana per la democrazia e la legalità».

