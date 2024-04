Firenze, colazione troppo cara: barista ferisce cliente che si lamenta del prezzo | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 03:50

Viale Etruria

Sab, 05/07/2014 – 12:08 — La Redazione

Stamani a Firenze, attorno alle 5:30 un barista di un esercizio di viale Etruria ha ferito un cliente scagliandogli e colpendolo al volto un bicchiere.

La vittima, un fiorentino di 49 anni, si era lamentata del prezzo della colazione a suo giudizio troppo alto. Da qui la reazione del barista, un egiziano di 30 anni (che è stato denunciato), che ha colpito l’uomo procurandogli lesioni al volto e la rottura di due denti.

