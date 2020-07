WhatsApp non funziona e i social si scatenano

Mar, 14/07/2020 - 22:29 — La redazione

Da qualche minuto WhatsApp non funziona e i social sono intasati dalle segnalazioni. Su Twitter l'hashtag #whatsappdown è già trending topic, mentre il sito di monitoraggio Downdetector segnala malfunzionamenti in tutta Europa e a livello mondiale. Anche su Facebook sono migliaia gli utenti che chiedono informazioni sul down improvviso dell'applicazione di messaggistica più usata al mondo.