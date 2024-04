Domani Gipsy Manolo live alla “Summer Suite” di Firenze | Il Sito di Firenze

Una serata all’insegna della grande musica gitana, domani, domenica 10 agosto, dalle ore 20 alla Summer Suite, in Lungarno Colombo 9.

Sarà presente il bravissimo Gipsy Manolo che proporrà dal vivo tutti i più grandi successi del gruppo dei Gipsy Kings, il cui repertorio è costituito da una fusione di rumba flamenca, flamenco tradizionale e musica pop.

Si potrà, pertanto, ascoltare, cantare e ballare brani indimenticabili quali “Volare”, “Bamboleo”, “Djobi Djoba”, “Baila Me”, “Bem Bem Maria” e tutti gli altri portati al successo dalla nota band di gitani spagnoli naturalizzati francesi formata dai 5 fratelli Reyes e dai 3 Baliardo.

L’evento sarà presentato dal noto conduttore televisivo Valerio Merola (“Festival di Sanremo”, “Bravissima”, “L’isola dei famosi”, “L’Italia sul 2”).

Ingresso libero, "apericena" per tutti e, a seguire, musica e divertimento con Gino Sound per passare al meglio la notte di San Lorenzo.



