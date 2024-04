Elezioni sindaco di Firenze, i risultati definitivi | Il Sito di Firenze

Thursday, 31 July 2014 – 14:16

360 sezioni su 360

Mar, 27/05/2014 – 11:53 — Matteo Cali

LO SCRUTINIO FINALE

360 SEZ. SU 360

CANDIDATO SINDACO DI FIRENZE

% VOTI

BENNATI LAURA (CITTA’ IN COMUNE)

0,52

985

SCATIZZI GIANNA (NCD-UDC)

2,19

4102

GRASSI TOMMASO (FIRENZE A SINISTRA – SEL – RIFONDAZIONE)

8,21

15410

TOTARO ACHILLE (FDI-AN, ALLEANZA PER FIRENZE)

3,44

6465

SCALETTI CRISTINA (LA SCALETTI SINDACO, CITTA’ PER TUTTI, CITTA’ SAPER FARE)

4,47

8385

MANNESCHI PAOLO (REPUBBLICA FIORENTINA)

0,23

441

AMATO MIRIAM (M5S)

9,34

17525

TRONCA ARMANDO (PCLI)

0,37

703

STELLA MARCO (FORZA ITALIA, LEGA, LISTA GALLI)

12,06

22645

NARDELLA DARIO (PD, LISTA NARDELLA, SCEGLIAMO FIRENZE, SOSTIENI FIRENZE, IDV, SINISTRA COMUNE, POPOLARI PER FIRENZE) ELETTO SINDACO

59,16

111049

