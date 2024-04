Morto a San Frediano, la ricostruzione dei momenti prima dell'arresto | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 17:09

l’uomo aveva 40 anni

Lun, 03/03/2014 – 15:58 — Matteo Cali

Nella ricostruzione delle testimonianze raccolte dagli investigatori sulla morte dell’uomo di quarantanni a Borgo San Frediano, nel centro storico di Firenze, sono emersi i particolari dei momenti precedenti all’arresto e alla morte dell’uomo. Separato e padre di una bambina di due anni, viveva nell’appartamento con la madre, e poco prima delle 1 avrebbe creato più di un problema per le vie di San Frediano infatti, secondo quanto raccontano le testimonianze, l’uomo, in preda all’ansia e alla paura "di essere ucciso" ha sfondato con una spallata la vetrina di una pizzeria e dopo aver chiesto aiuto al pizzaiolo è andato via rubandogli il cellulare e nella fuga è salito su un auto in transito con la conducente, una giovane ragazza, che impaurita è scesa in preda al panico. La disperazione dell’uomo si è poi sfogata in una seconda pizzeria nella quale è entrato gridando ma uscendo e danneggiando con una spallata la porta. La corsa è finita con l’arrivo delle volanti che hanno avuto una colluttazione con l’uomo prima di fermarlo. Anche per loro cure al Pronto Soccorso e prognosi da due a dieci giorni.

Segui @ilsitodifirenze

