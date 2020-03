UISP e AICS chiedono lo stop ai canoni di locazione degli impianti sportivi

Dom, 22/03/2020 - 19:14 — La redazione

Emergenza Covid-19, UISP Comitato di Firenze e AICS con le rispettive società sportive affiliate che gestiscono impianti sportivi pubblici chiedono misure straordinarie ad Anci ed enti locali.

Il blocco totale delle attività dall’inizio del mese rende impossibile coprire i costi di esercizio degli impianti pubblici a fronte di zero ricavi. Ecco perché si invoca l’eliminazione dell’obbligo, a carico delle rispettive associazioni, di pagamento del canone di locazione o di uso o comunque denominato, connesso alla gestione o all’utilizzo di impianti sportivi per i mesi da marzo ad agosto 2020. Oltre alla perdita infatti degli incassi del mese di marzo, sono a rischio le entrate future, fondamentali per garantire il pagamento dei costi di gestione anche dei mesi in cui le attività sono ferme.

Ad oggi le misure previste nel dl denominato “Cura Italia” a sostegno del mondo dello sport di base e dilettantistico “sono da ritenersi inadeguate e insufficienti per tutelare o per lo meno sostenere, i soggetti che operano a vario titolo sui territori e sottostimano la reale portata economica e finanziaria che il fermo delle attività sta determinando e determinerà per l’intero settore” spiega il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini. Basti pensare che sono stati bloccati solo i mutui stipulati con il Credito Sportivo, mentre quelli accesi con gli altri istituti bancari sono in essere.

Da qui la richiesta di un impegno straordinario per sostenere lo sport di base. Le società sportive ad oggi sono a serio rischio di fallimento. “Se lo sport di base fallirà, al termine dell’epidemia non vi sarà più alcun soggetto in grado di riaprire gli impianti sportivi pubblici a servizio di tutta la collettività e dei più deboli in particolare” conclude Ceccantini.