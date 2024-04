Da domani orario estivo sulla Lucca-Aulla: miglioramenti del servizio ferroviario | Il Sito di Firenze

Domenica 15 giugno entra in vigore il nuovo orario ferroviario estivo. Per la linea Lucca-Aulla questo comporterà dei passi avanti verso il miglioramento del servizio con provvedimenti elaborati in questi mesi grazie al lavoro comune tra Regione, enti territoriali e pendolari d’intesa con Rfi e Trenitalia.

"Grazie a questo percorso condiviso e a un atteggiamento costruttivo da parte di tutti – afferma l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli – siamo riusciti a raggiungere alcuni risultati su una linea che ha problemi di lunga data, e non così facilmente risolvibili, sia a livello di infrastrutture che di materiale rotabile. Dopo aver rimodulato, a partire dal 16 marzo, gli orari, e aver ridisegnato alcune tracce che, tenendo conto dei rallentamenti imposti, hanno contribuito a una maggiore puntualità, da domenica 15 giugno, recependo richieste e suggerimenti dei pendolari, scattano modifiche che contribuiranno a diminuire i tempi di percorrenza di alcuni treni".

Tra le modifiche che vengono introdotte c’è l’assegnazione della fermata di Villetta San Romano al treno 6958 Lucca-Piazza al Serchio, della fermata di Monzone al treno 6769/6970 Pisa-Piazza al Serchio, della fermata di Borgo a Mozzano al treno 6971 Aulla-Lucca (fino al 7 settembre) in modo da colmare un buco di orario nel periodo estivo.

Tenendo conto dei risultati di monitoraggio delle ultime settimane, vi saranno inoltre lievi modifiche di traccia che diminuiranno i tempi di percorrenza di alcuni treni. Verrà anche modificata la traccia del treno 6691/6962 Pisa-Aulla, con arrivo ad Aulla Lunigiana anticipato di 3 minuti per garantire la coincidenza con il treno 2201 della linea Pontremolese.

"Il monitoraggio del servizio – dichiara Ceccarelli – proseguirà anche nei prossimi mesi in collaborazione con enti territoriali e utenti al fine di migliorarlo, e ulteriori modifiche, tenendo conto dell’andamento della regolarità, potranno essere introdotte a settembre".

Nel frattempo proseguono i lavori di Rete ferroviaria italiana per l’eliminazione dei punti di rallentamento, come sollecitato dalla Regione. Gran parte di questi saranno completati entro la fine del 2014. Un sollecito è stato rivolto anche a Trenitalia per mantenere l’impegno di consegnare i nuovi treni Pesa a partire dal nuovo anno, forse due arriveranno entro la fine del 2014.

L’assessore Ceccarelli ribadisce anche la sua intenzione di recarsi a breve di persona in Lunigiana per testare lo stato del servizio, e nell’occasione incontrerà amministratori locali e utenti.

fonte: Regione Toscana

