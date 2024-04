A luglio le Jazz Night della Limonaia di Villa Strozzi | Il Sito di Firenze

Evento

Limonaia Villa Strozzi – Via Pisana 77, Firenze

A partire da stasera, 3 luglio, alle 21.00, e per tutti i giovedì di luglio, appuntamento con le Jazz night alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze,

con cinque serate di musica jazz a ingresso libero, a cura di Franco Baggiani e Officine Creative. Si parte con il Meu Trio (Giovanni Del Giudice – voce, chitarra, Simone Morgantini – sax, flauto, Samuele Bucelli – percussioni) e la loro bossa nova, che trae origine dal samba e dalla tradizione musicale brasiliana.

Secondo appuntamento il 10 luglio, alle 21.00, con Avicenne Jazz Project con Antonio Torrini basso, Alessandrio Benedetti batteria, Massimiliano Pinzauti pianoforte, Giovanni Pecchioli sax e clarinetto. Avicenne Jazz Project è un progetto nato sulle composizioni di Antonio Torrini che si è trasformato negli anni fino a diventare l’attuale e consolidato quartetto con Alessandro Benedetti alla batteria, Massimiliano Pinzauti al pianoforte e Giovanni Pecchioli ai sax e clarinetto. Una ricerca sonora e strutturale sui temi essenzialmente melodici, facendo riferimento all’ultimo jazz europeo, grazie ai colori e ritmi della batteria e alle soluzioni armoniche del piano, costruite sopra le cantabili linee di basso.

Il 17 luglio, alle 21.00, sarà la volta di Khifla Plus con Carlotta Vettori flauto-voce, Riccardo Galardini chitarra-voce, Ettore Bonafè percussioni-vibrafono. Il progetto viene arricchito dalla presenza di Ettore Bonafè, che con le sue percussioni riesce a sottolineare le tante atmosfere proposte. I timbri delle tabla, vibraphono, tamburi, piatti, sonagli di ogni genere si uniscono alle melodie del flauto e alle armonie della chitarra portando l’ascoltatore in un viaggio di molteplici generi musicali, dalla musica hiddish, al jazz, alla bossanova, alla musica originale.

Il 24 luglio, alle 21,00, si incontreranno le percussioni e i tamburi a cornice di Emanuele Lepera, il magico oud di Elias Nardi e la tromba di Franco Baggiani per un trio di confine dove si fondono jazz e musica ottomana e persiana.

Ultimo appuntamento, il 31 luglio, alle 21.00, con il Trittico Trio (Arnolfo Borsacchi sax, Andrea Coppini sax, Giacomo Downie sax). Il gusto per la composizione, la pratica dell’improvvisazione, la ricerca continua delle possibilità espressive di un gruppo di sole "ance" hanno dato vita ad una proposta di accostamenti insoliti di brani tratti da repertori diversi. Accanto a composizioni originali trovano spazio arrangiamenti arditi e bizzarri di materiali eterogenei tra cui: canzoni italiane, temi folk, standards jazz, brani pop, colonne sonore e chi più ne ha più ne metta. I ritmi, le melodie, i temi famosi che vengono messi in gioco acquistano ogni volta nuove sfaccettature e potenzialità per essere offerti al pubblico. In questo crogiolo musicale le tre ance dialogano in continuazione tra loro, non dimenticando mai il gusto, il senso della misura e soprattutto il divertimento che vuole anche coinvolgere totalmente l’ascoltatore. In quest’ottica non va trascurata la ricerca di una dimensione gestuale e a tratti teatrale che punteggia le esecuzioni live attraverso gags ironiche e grottesche. La formazione si presta sia ad esecuzioni in concerto, dove assume tratti talvolta "cameristici", sia a sfrenate animazioni di esterni.

La programmazione della Limonaia di Villa Strozzi è a cura dell’associazione culturale Officine Creative e rientra nelle attività dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze.

Jazz Night@Villa Strozzi

3, 10, 17, 24 e 31 luglio ore 21,00 – ingresso libero

Limonaia Villa Strozzi – Via Pisana 77, Firenze

