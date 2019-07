Boom agriturismi, gli stranieri premiano la Toscana

Gio, 04/07/2019 - 12:16 — La redazione

La Toscana si afferma la regione più desiderata nel mondo del relax e degli agriturismi.

Capolista nel prezzario ma anche nella scelta di location esclusive, Firenze, si conferma la meta più cara con i suoi 134 euro a notte, seguita da Pisa e Siena (120 e 119 euro).

Guardando alle preferenze esclusivamente dell'utenza straniera, oltre alla Toscana sono richiestissime anche Trentino Alto Adige e Veneto, mentre spicca il crescente interesse dei turisti inglesi per la Sicilia.

In estate, periodo di soggiorni più lunghi rispetto al resto dell'anno, gli agriturismi diventano non solo luogo di relax, dove godersi natura e buon cibo, ma strutture dove cimentarsi anche in sport estremi e attività per tutta la famiglia.