Alla guida senza patente, denunciato per la settima volta | Il Sito di Firenze

Monday, 28 July 2014 – 01:16

via baracca

Questo il caso di un quarantasettenne romano, che ieri e’ stato fermato per un controllo dalla polizia mentre percorreva via Baracca, a Firenze

Mar, 07/08/2012 – 17:17 — La Redazione

Sorpreso per sette volte alla guida di un'auto pur non avendo mai conseguito la patente. Questo il caso di un quarantasettenne romano, che ieri e' stato fermato per un controllo dalla polizia mentre percorreva via Baracca, a Firenze. Cosi', a bordo di una Fiat Stilo prestata da un amico, ha collezionato la settima denuncia per guida senza patente. Il veicolo, risultato privo di assicurazione, e' stato sottoposto a fermo amministrativo. Quando e' stato fermato dagli agenti l'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ha ammesso di non aver mai conseguito la patente.

Mar, 07/08/2012 – 17:17 — La Redazione

