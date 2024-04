“74 Rosso Art Studio”: un nuovo spazio per l’arte contemporanea a Firenze | Il Sito di Firenze

Domani, sabato 31 maggio, dalle ore 19, inaugura a Firenze, in via Palazzuolo 74/r (a due passi dalla Stazione S.M.N.), il “74 Rosso Art Studio”, un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea.

Il centro è nato da un idea di due giovani artisti che, unendo le forze insieme ad altri "colleghi", sono riusciti a realizzarlo, trasformando quello che prima era un internet point in uno studio creativo poliedrico, che si occuperà di design, restauro, decorazione, oreficeria, sculture, dipinti, illustrazioni, fumetti, fotografie e, più in generale, di tutto ciò che riguarda l’arte.

Vincenzo Rotundo, uno degli ideatori, spiega che "la forza di questo studio è innanzitutto la voglia di fare, di crescere, di "sporcarsi le mani", di mettersi in gioco. In un momento di crisi come questo molti riterranno folle un’idea del genere; tuttavia, tra genialità e follia esiste un confine sottilissimo, e solo il tempo ci dirà da quale parte stiamo".

Il “74 Rosso Art Studio” aprirà al pubblico, ad ingresso libero, con una mostra collettiva di fumetto ed illustrazione, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics; esporranno fino al 15 giugno ben 23 artisti (molti dei quali saranno presenti all’inaugurazione) che lavorano in tutto il mondo disegnando personaggi famosissimi, fra i quali citiamo L’Uomo Ragno, Tex, Dylan Dog, Diabolik e Wolverine. Sottolineiamo la presenza delle opere di pittura figurativa dell’artista americano Phil Hale, un vero e proprio special guest.

Alla mostra saranno presenti i lavori di: Ausonia, Andrea Bacalini, Marco Bianchini, Tommaso Campanini, Matteo Casali, Linda Cavallini, Giuseppe Di Bernardo, Alessio D’Uva, Francesco Frongia, Claudio Fucile, Lorenzo Giusti, Phil Hale, Irene Laschi, Lucia Mattioli, Silvano Mezzatesta, Alberto Pagliaro, Cosimo Lorenzo Pancini, Lucio Parrillo, Francesco Petracchi, Lorenzo Pieri, Emanuele Tendarini, Nicola Saviori e Loredano Ugolini.

Lo spazio espositivo è stato allestito dalla cooperativa "Green Inside", con cui il "74 Rosso Art Studio" ha avviato una collaborazione, e che per l’occasione aprirà il proprio punto vendita di prodotti ecologici ed ecosostenibili nel capoluogo toscano.

