Tramvia: oggi incontro con Razzanelli e Stella per dire "No alla Linea 3" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 20 August 2014 – 03:32

Cinema Adriano

Sab, 17/05/2014 – 01:10 — La Redazione

"Il Comune di Firenze ha deciso di ripartire con i lavori della linea 3 della tramvia ignorando il parere dei fiorentini che hanno già bocciato quel progetto. Metteremo in campo tutti i mezzi a nostra disposizione per ribadire il nostro No alla Linea 3 che cancellerà Via dello Statuto, abbatterà tutti gli alberi intorno alla Fortezza da Basso, impedirà il passaggio dei mezzi di soccorso e cancellerà centinaia di posti auto"

Per questo oggi sabato 17 MAGGIO alle ore 10 è in programma al cinema Adriano (Via Gian Domenico Romagnosi, 46) per salvare via dello Statuto e la città dalla Linea 3 della tramvia un incontro al quale prenderanno parte il candidato a sindaco di Forza Italia Marco Stella e il consigliere Mario Razzanelli.

Seguirà un brindisi.

