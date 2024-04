Accattoni minacciano di morte capotreno alla stazione di Firenze | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 11:43

Santa Maria Novella

Sab, 31/05/2014 – 14:49 — La Redazione

Ieri attorno alle 12:30 un capotreno della stazione di Santa Maria Novella di Firenze è stato aggredito verbalmente e minacciato di morte da un gruppo di mendicanti che, insieme ad altri, quotidianamente imperversano all’interno della stazione ferroviaria fiorentina. Il capotreno aveva tentato di bloccare i rom che tentavano di salire senza biglietto sopra un "Frecciargento" diretto a Napoli. Da lì il diverbio. Una ragazzina di 17 anni, che faceva parte del gruppo di accattoni, ha iniziato a spintonare il capotreno. Sul posto sono intervenuti la Polfer e il 118. L’uomo è stato visitato ed ha riportato una prognosi di 5 giorni.

Da mesi va avanti l’indecente questua da parte di gruppi di rom che oltre a chiedere lìelemosina, si improvvisano portantini, e tentano di derubare i passeggeri in partenza e arrivo a Firenze. Spesso e volentieri, come ci hanno testimoniato gli utenti della stazione che quotidianamente transitano dalla stazione, i gruppi organizzati salgono sui treni in partenza e in arrivo alla caccia di bagagli lasciati incustoditi, tentano borseggi o pretendono di ricevere mance poiché s’improvvisano facchini abusivi. Ultimamente il personale di Pubblic Sicurezza è stato incrementato, ma il problema non è stato affatto risolto.

