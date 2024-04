Ligabue e pallavolo: in 48.000 a Firenze, Vannucci: “Usate i mezzi pubblici” | Il Sito di Firenze

Mercoledì prossimo, 16 luglio, Firenze ospiterà due grandi eventi: il concerto di Ligabue allo stadio Franchi e la Final Six – World League di pallavolo al vicino Mandela Forum (Alle 17:30 Iran-Russia e alle 20:30 Italia-Stati Uniti). Nella zona di Campo di Marte si concentreranno circa 48.000 persone. Un grande sforzo organizzativo è stato messo in piedi per far fronte a questa “invasione”. Il piano è stato illustrato stamani in una conferenza stampa allo stadio Franchi dall’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci e Massimo Gramigni della PRG (Società fiorentina organizzatrice del concerto).

“Saranno decine di migliaia coloro che arriveranno a Campo di Marte da fuori Firenze – ha detto Massimo Gramigni – per il concerto di Ligabue sono 7.000 i fiorentini che hanno acquistato il biglietto, mentre oltre 30.000 arriveranno dalla Toscana o da fuori regione. Per questo invitiamo tutti a raggiungere la zona col treno o con l’autobus ed a lasciare l’auto nel parcheggio scambiatore di via della Chimera (zona Gignoro) o in zone distanti da Campo di Marte ma ottimamente servite dai mezzi pubblici di collegamento che per l’occasione sono stati rafforzati”.

“Firenze si dimostra palcoscenico per eventi di portata nazionale, come il concerto di Ligabue, ed internazionale, con la World League – ha detto l’Assessore Vannucci – e questo è motivo di orgoglio per la Città. L’Amministrazione farà il tutto possibile per comunicare al meglio ai cittadini i provvedimenti presi per ovviare a questo sovraccarico che si registrerà a Campo di Marte. Invito, infine, coloro che verranno a seguire gli eventi, ad usare i mezzi di trasporto pubblici, la bicicletta o la moto e qualora decidano di venire a Firenze in auto di non parcheggiare nelle zone di prossimità degli eventi”.

Nel video de Il Sito di Firenze le parole dell’Assessore Vannucci.

Di seguito la guida completa agli eventi: Info biglietti, trasporti, info point e pronto soccorso.

DISPONIBILITA’ BIGLIETTI LIGABUE – Sono ancora disponibili biglietti, attraverso i circuiti di prevendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804) e TicketOne www.ticketone.it (tel. 892 101). Biglietti in vendita anche il giorno del concerto presso le casse del Mandela Forum (viale Pasquale Paoli n. 3). Prezzi da 28 a 70 euro.

CAMBIO PRENOTAZIONI INTERNET – Tre le biglietterie riservate a chi ha acquistato via internet. Importante: ogni settore ha una biglietteria dedicata. Prima di dirigersi alle casse consigliamo di controllare le indicazioni riportate sulla mail di conferma dei biglietti. Presso la biglietteria A del Mandela Forum (viale Pasquale Paoli n. 3) dalle ore 10 è in funzione il cambio acquisti Ticket One per i posti di Maratona e Parterre di Maratona. Presso la biglietteria B su camper in viale Pierluigi Nervi – in prossimità della Curva Fiesole – dalle ore 9 il cambio acquisti per i posti di Prato e Curva Fiesole.

Presso la biglietteria C allo Stadio Ridolfi (attiguo allo Stadio Comunale – angolo viale Pasquale Paoli / viale Manfredo Fanti) dalle 12 cambio acquisti Ticket One per i posti di Tribuna Coperta, Tribune Laterali e Parterre di Tribuna.

AREA CONCERTO – PALCO E ORARI – L’area intorno allo stadio è transennata, l’accesso è consentito solo a chi è in possesso del biglietto. Il palco è allestito in Curva Ferrovia. Si parte alle 19.30 con “Radiofreccia Live”, il pre-show in radiovisione su RTL 102.5, media partner del “MONDOVISIONE TOUR – STADI 2014”. Alle 21,30 inizia il concerto di Ligabue: durata prevista due ore e venti minuti.

INGRESSO ALLO STADIO – Sono previsti nove ingressi allo stadio a seconda del biglietto e del relativo settore. E’ quindi importante controllare il codice del proprio tagliando prima di dirigersi all’ingresso. I titolari dei biglietti POSTO UNICO PRATO possono entrare dalle ore 16 dall’INGRESSO 3 (viale Nervi angolo viale Paoli) e dall’INGRESSO 8 (Curva Fiesole). I titolari dei biglietti POSTO UNICO CURVA FIESOLE accedono dalle ore 16 dall’INGRESSO 7 (viale Nervi angolo viale Paoli). Chi ha acquistato i tagliandi di POSTO UNICO PRATO e POSTO UNICO CURVA FIESOLE attraverso il fan club BARMARIO può accedere dalle ore 15.30 dagli INGRESSI 3 e 7. Due gli ingressi riservati ai titolari di BIGLIETTI MARATONA e PARTERRE MARATONA, entrambi in viale Nervi: dall’INGRESSO 4 si accede con i biglietti MARATONA MAD – MAE – MAF – OS1 e PARTERRE MARATONA PM5 – PM6 – PM7. Dall’INGRESSO 5 si accede con i biglietti MARATONA MAC – MAB – MAA – MAL e PARTERRE MARATONA PM2 – PM3 – PM4. Apertura ore 17,30 (ore 17 per fan club barMario). I titolari di BIGLIETTI TRIBUNA COPERTA TLC – PLB – TOB –TVB e PARTERRE TRIBUNA PT8 -PT7 – PT6 – PT5 accedono dall’INGRESSO 2 (viale Manfredo Fanti). I titolari di BIGLIETTI TRIBUNA COPERTA TVA – TOA – PLA, TRIBUNE LATERALI TLA – TLB e PARTERRE TRIBUNA PT4 – PT3 – PT2 accedono dall’INGRESSO 9 (viale Manfredo Fanti). Apertura ore 17,30 (ore 17 per fan club barMario).

Alla TRIBUNA AUTORITA’ si accede dall’INGRESSO 1 (viale Manfredo Fanti), dalle ore 17.30.

DIVERSAMENTE ABILI – L’ingresso è previsto con biglietti specifici, già esauriti in prevendita, che danno diritto ad entrare con un accompagnatore (gratuito). Sui biglietti sono specificati i numeri dei varchi riservati. I portatori handicap deambulanti entrano dagli ingressi n. 4 e 5 di Maratona situati in viale Nervi. I non deambulanti hanno tre possibilità, entrare dall’ingresso n. 8 situato in viale Manfredo Fanti lato Curva Fiesole (per accedere alle pedane sul Prato), dall’ingresso n. 9 di Tribuna Coperta per accedere agli stalli, oppure dai varchi n. 4 e 5 in viale Nervi per gli stalli ubicati in Maratona. Tre le aree di parcheggio riservate, tutte in viale Manfredo Fanti, la prima nel tratto tra viale Pasquale Paoli e via Campo D’Arrigo, la seconda tra via Mameli e via Duprè, la terza tra via Pastrengo e via Volturno.

BENVENUTO E SOLIDARIETA’ – Ad accogliere con un sorriso i fan del Liga all’entrata dell’area Stadio sono 200 volontari della Fondazione Tommasino Bacciotti e del Movimento Shalom. In cambio di un piccolo contributo viene consegnato un gadget. I fondi saranno destinati ai progetti di assistenza e cooperazione delle due Onlus.

TRENI STRAORDINARI – Il treno è in assoluto il miglior mezzo per andare al concerto di Ligabue. Lo Stadio Comunale Artemio Franchi dista infatti 300 metri dalla stazione Firenze Campo di Marte, ben servita durante il giorno da treni regionali e nazionali. In collaborazione con Trenitalia sono stati predisposti sei treni straordinari al termine del concerto. Mercoledì 16 luglio, inoltre, sarà incrementato il numero di treni che fermano a Firenze Rovezzano. Da Firenze Rovezzano a alla stazione FS Campo di Marte sono attivi numerosi collegamenti ferroviari (due ogni ora). Di seguito gli orari di partenza dei treni straordinari previsti al termine del concerto dalla stazione FS di Campo di Marte. Alle ore 00,35 direzione Stazione Santa Maria Novella (navetta). Alle ore 00,40 direzione Arezzo. Alle ore 00,40 direzione Siena. Alle ore 00,45 direzione Empoli/Pisa/Livorno 1. Alle ore 00,55 direzione Empoli/Pisa/Livorno 2. Alle ore 00,50 direzione Prato/Pistoia.

E’ necessario munirsi anticipatamente di regolare biglietto ferroviario, anche presso le biglietterie automatiche in stazione. Per l’assistenza in stazione a diversamente abili e persone con ridotta mobilità si può contattare il numero telefonico 199303060 (tutti i giorni ore 6.45-21.30).

BUS E NAVETTE – Per raggiungere lo stadio si possono utilizzare le linee Ataf 6 e 17 (transitano da piazza Stazione) e 20 (transita da piazza S. Marco). Il biglietto corsa semplice costa 1,20 euro se si acquista presso bar e tabacchi, 1,50 euro via sms, inviando un messaggio con scritto “Ataf” al numero 4880105. Due le linee di bus-navetta in servizio al termine del concerto. Da via dei Sette Santi (in prossimità dell’incrocio con viale dei Mille) partenza del bus di collegamento con piazza S. Marco e la stazione S. Maria Novella. Da viale Calatafimi (in prossimità dell’incrocio con viale Manfredo Fanti) partenza del bus navetta diretto a Bagno a Ripoli (con fermate a Gavinana, viale Europa, Grassina, Antella). Quest’ultimo è stato pensato appositamente per coprire un’area della città non servita dalla ferrovia. Le navette sono in funzione da 15 minuti prima della fine del concerto (prevista per le ore 23,50 circa) fino a 60 minuti dopo il termine.

Da piazza Stazione partono inoltre navette per: Galluzzo-Tavarnelle (capolinea linea 37), Rifredi-Careggi (capolinea linee 2-28), Campi Bisenzio (capolinea linea 30 in via Alamanni) e Novoli (dalla fermata Stazione Scalette).

TRAMVIA – Resterà in funzione fino alle 2 di notte la Tramvia che collega la stazione FS di S. Maria Novella a Scandicci. Una soluzione utile ai mezzi privati in arrivo dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno e dall’Autostrada A1 (Uscita Firenze Scandicci). Con Tramvia + treno si può raggiunge lo stadio in circa 30/40 minuti. Inoltre sarà possibile portare in tram la propria bici fino alla Stazione S.M. Novella, per poi raggiungere lo Stadio e viceversa.

VIABILITA’ E PARCHEGGI AUTO – Lo Stadio Artemio Franchi si trova in una zona della città senza parcheggi di pertinenza e chiusa dalla ferrovia che determina alcuni “colli di bottiglia” (sottopasso del Gignoro, piazza Pier Luigi Alberti, Ponte al Pino, Cavalcavia delle Cure) che rendono la viabilità difficoltosa, soprattutto in occasione di un grande evento. Per raggiungere lo stadio il consiglio è di servirsi dei mezzi pubblici, tutti potenziati per l’occasione. Ricordiamo che la Stazione FS Firenze Campo di Marte dista poche centinaia di metri dallo stadio. A chi non può fare a meno dell’auto segnaliamo innanzitutto il parcheggio scambiatore del Gignoro in via della Chimera: può contenere oltre 400 posti auto e si trova in prossimità della Stazione FS Firenze Rovezzano (zona Firenze Sud) ben collegata con la Stazione FS Campo di Marte. Per evitare il centro consigliamo anche l’area Firenze Nova – poco distante l’uscita Firenze Nord dell’Autostrada A1 – prossima alla stazione FS Firenze Rifredi, da cui si può raggiungere in 13 minuti la Stazione FS Campo di Marte (via S.M. Novella). I parcheggi auto più vicini allo stadio sono quelli di Piazza Alberti, Piazza Beccaria, piazza Ghiberti e Parterre piazza della Libertà. Da qui è possibile raggiungere a piedi lo stadio nel giro di un quarto d’ora, massimo venti minuti. Dagli altri parcheggi (Fortezza, Stazione, Porta al Prato) si può arrivare combinando lo spostamento con i mezzi pubblici.

I possessori del Telepass di Società Autostrade possono accedere alle aree di Firenze Parcheggi da una porta dedicata: il costo è addebito direttamente sul conto Telepass e non c’è bisogno di ritirare il biglietto all’ingresso.

CHIUSURE TRAFFICO – Mercoledì 16 luglio in viale Malta verrà istituito il senso unico di marcia in direzione Largo Gennarelli. L’altra carreggiata del viale sarà adibita a parcheggio di servizio per la manifestazione World League Finals Firenze 2014 di volley. Altri provvedimenti saranno resi noti nelle prossime ore.

BICI – Andare in bici al concerto di Ligabue è un’ottima idea. Il posteggio – gratuito – è in via Pasquale Paoli, tra lo stadio e il Mandela Forum (lato campi sportivi).

MOTO – Moto e motorini possono raggiungere l’area concerto solo da piazza Leon Battista Alberti. Il posteggio – gratuito – è adiacente alla piscina Costoli, con ingresso da viale Manfredo Fanti.

PRONTO SOCCORSO – L’assistenza sanitaria è presente in ogni settore dello stadio e con due punti esterni in viale Nervi e viale Manfredo Fanti (in prossimità della Curva Fiesole).

PUNTO INFORMAZIONI – Sono attivi due punti informazioni all’esterno dello Stadio, entrambi nella zona Curva Ferrovia: all’incrocio tra viale Manfredo Fanti e viale Pasquale Paoli; all’incrocio tra viale Nervi e viale Pasquale Paoli.

INFO WEB IN TEMPO REALE – Durante l’intero arco della giornata un social team di dieci persone, coordinate da Aperion.it, terrà costantemente informato il pubblico su tutto ciò che c’è da sapere e quello che succede in città. In collegamento con la sala operativa della Polizia Municipale aggiornerà sulla viabilità, terrà informati sullo stato dei parcheggi e darà altre notizie di servizio fin dalla prima mattinata. Utili per chi si trova allo stadio o per chi sta arrivando, gli aggiornamenti saranno disponibili su Web, Facebook e Twitter a questi indirizzi: www.ligachannel.com, www.ligabueafirenze.it, www.bitconcerti.it; facebook: BitconcertiFanpage; twitter:@Bitconcerti; hashtag diretta evento: #ligabueafirenze. Condividi le tue foto su facebook: facebook.com/bitconcertifanpage.

LIGA VILLAGE – Già dal pomeriggio di martedì 15 è attivo il Liga Village allestito tra viale Paoli e viale Nervi. Qui si ritirano i braccialetti che consentono gli ingressi speciali agli iscritti al fan club barMario.

TAXI – Il Taxi Point è posizionato all’incrocio tra via Mannelli e via Fra Paolo Sarpi, sotto una delle due passerelle pedonali che permettono di attraversare la ferrovia. Dallo stadio ci si arriva in dieci minuti a piedi. Partendo da qui, i taxi evitano gran parte del traffico in uscita dallo stadio.

SACRARIO DELLO STADIO – Il sacrario che all’interno dello stadio ricorda i cinque giovanissimi contadini del Mugello fucilati dai fascisti il 22 marzo 1944, presidiato dall’Anpi, resta aperto il giorno del concerto per tramandare la memoria di un evento che appartiene alla nostra storia.

CREDITS – Il concerto fiorentino di Ligabue è organizzato da RISERVAROSSA e F&P GROUP e Prg nell’ambito di Estate Fiorentina, in collaborazione Protezione Civile del Comune di Firenze (e Consulta cittadina del volontariato), Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze, Misericordia di Firenze, Quadrifoglio, Gest Tramvia, Trenitalia, Ataf, Firenze Parcheggi.

