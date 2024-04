Torselli (FdI-An): “Il comune ammetta il fallimento nelle politiche per le periferie" | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:58

Brozzi, Peretola e Quaracchi

“Nardella come Renzi: in centro pedonalizzazioni e nuovi lastricati, in periferia laogai cinesi, spaccio e guerra tra bande”

Ven, 13/06/2014 – 16:21 — La Redazione

“Abbiamo denunciato sui giornali ed in consiglio comunale i magazzini usati come campi di lavoro forzato, dove i bambini giocano in mezzo a barili di solventi e dove si mangia per terra senza il minimo rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. Abbiamo denunciato i mercati abusivi agli angoli delle strade e sale slot di dubbia legalità. Abbiamo raccolto testimonianze di cittadini che ci hanno raccontato di spaccio e di guerre tra bande di immigrati, oltre ad aver visto coi nostri occhi aree ormai ‘off-limits’ per gli italiani. Ma cosa abbiamo ottenuto? Cosa è cambiato? Assolutamente niente, a parte qualche patetico slogan elettorale sulle periferie, ripetuto un po’ da tutti i candidati negli ultimi mesi”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale a Palazzo Vecchio.

“Per cinque anni – rincara la dose Torselli – abbiamo convissuto con un sindaco convinto che Firenze fosse compresa tra via Tornabuoni e piazza Duomo e questi sono i risultati: in centro abbiamo le pedonalizzazioni ed i nuovi lastricati, a Quaracchi i laogai cinesi, in San Jacopino gli spacciatori con tanto di insegna al portone di casa”.

“Speravamo che il nuovo sindaco – conclude Torselli – istituisse un assessorato alla sicurezza, ma purtroppo il renzismo domina ancora imperante: nessun presidio fisso notturno di polizia in periferia, nessun provvedimento concreto, ma solo una decina di agenti mandati in giro a far scappare i venditori abusivi per qualche decina di minuti”.

