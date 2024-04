Giunta Nardella: Giachi, Biti, Gianassi e Gheri futuri assessori? | Il Sito di Firenze

Friday, 30 May 2014 – 17:19

Prime indiscrezioni

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 29/05/2014 – 00:50 — La Redazione

Dieci assessori: cinque uomini e cinque donne. È questa la “formazione” che avrebbe in testa il nuovo sindaco di Firenze Dario Nardella per la Giunta. Per Caterina Biti (ex assessore all’ambiente, eletta con 1.600 preferenze) si parla di un nuovo ingresso in giunta o della vicepresidenza del Consiglio Comunale. Conferme per Cristina Giachi che dovrebbe essere riconfermata all’assessorato a scuola ed università. Federico Gianassi è in pole per l’assessorato al bilancio. Anche l’ex sindaco di Scandicci, Simone Gheri in corsa per una poltrona in Giunta Nardella. In ultimo non si esclude che, oltre ai politici, due assessori possano arrivare dalla società civile.

Segui @ilsitodifirenze

Friday, 30 May 2014 – 17:19

Prime indiscrezioni

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 29/05/2014 – 00:50 — La Redazione

Dieci assessori: cinque uomini e cinque donne. È questa la “formazione” che avrebbe in testa il nuovo sindaco di Firenze Dario Nardella per la Giunta. Per Caterina Biti (ex assessore all’ambiente, eletta con 1.600 preferenze) si parla di un nuovo ingresso in giunta o della vicepresidenza del Consiglio Comunale. Conferme per Cristina Giachi che dovrebbe essere riconfermata all’assessorato a scuola ed università. Federico Gianassi è in pole per l’assessorato al bilancio. Anche l’ex sindaco di Scandicci, Simone Gheri in corsa per una poltrona in Giunta Nardella. In ultimo non si esclude che, oltre ai politici, due assessori possano arrivare dalla società civile.

Segui @ilsitodifirenze