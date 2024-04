Proposta di legge FDI: "Le case popolari prima agli italiani" | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:02

Da settembre al via la raccolta firme

Gio, 07/08/2014 – 19:45 — La Redazione

"Choquecahua, Hiddelage, Sheldja, Bilaj, El Mase, Abdeerrazak… Basta scorrere l’ultima graduatoria per l’assegnazione delle case popolari a Firenze per capire che gli italiani sono una minoranza da tutelare. Così a Pisa, Livorno e in molti comuni della Toscana. Non è accettabile. Noi che abbiamo a cuore la difesa degli italiani abbiamo presentato una legge regionale per garantire che nelle graduatorie per le prossime assegnazioni almeno l’ottanta per cento sia riservato ai cittadini italiani". Annuncia in conferenza stampa Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d’Italia e primo firmatario della legge insieme a Paolo Marcheschi e Marina Staccioli

“E’ il momento di intervenire con urgenza sui ‘nuovi poverì’ – Aggiunge Paolo Marcheschi- Oggi alle famiglie indigenti o con problemi sociali, si aggiungono problemi per un tasso di disoccupazione giovanile a livelli mai raggiunti, la perdita del posto di lavoro di capifamiglia adulti e il crescente numero di genitori separati che non ce la fanno a mantenere i figli in modo adeguato. Non rendersi conto che questi ‘nuovi poveri’ devono avere la priorità assoluta è un vero tradimento".

