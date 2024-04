Il "Benzivendolo" eroe del giorno. Donna tenta suicidio in Arno, Andrea ci parla e i passanti chiamano il 112. Lei si butta ma viene salvata | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:49

Dom, 29/06/2014 – 10:32 — Matteo Cali

Tragedia sfiorata al ponte di Varlungo questa mattina quando una giovane donna, probabilmente straniera, si è buttata in Arno. La notizia è stata data sui social network da un personaggio noto a Firenze come IlBenzivendolo di Piazza Alberti, alias Andrea Di Salvo, animatore dei social e protagonista di campagna benefiche al suo distributore di benzina, che su Facebook ha postato un messaggio con il suo tentativo di salvarla. "Poi mentre corri sereno, trovi una sul ponte che si vuole buttare, ci parlo per distrarla e capire e appena vede i carabinieri si butta in Arno. Ma che coraggio ti fa venire la disperazione, ora i cc pompieri e 118 la seguono".

"La donna era in evidente stato confusionale" racconta Andrea a ilsitodiFirenze.it "mentre le parlavo e cercavo di fermarla, un ragazzo che ha visto la scena con me ha avvisato i carabinieri che sono arrivati immediatamente. Lei li ha visti – prosegue nel racconto – e si è subito lanciata, per fortuna erano lì e sono potuti intervenire per salvarla immediatamente". "E’ stata scioccante la rapidità con cui si è lanciata ma il non vederla andare giù mi teneva tranquillo, un signore si è buttato ed è andato da lei ma lo ha cacciato via", "poi vigili del fuoco e carabinieri l’hanno salvata". Una storia di disperazione finita bene, per il destino, e per la caparbietà di questi uomini.

