Torna da Santo Domingo contagiato da febbre Chikungunya | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:46

empoli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 13/06/2014 – 17:09 — La Redazione

Un caso di febbre Chikungunya è sotto osservazione a Empoli. L’infezione ha interessato una persona recatasi nei giorni scorsi nella Repubblica Dominicana, ma non ci sono pericoli per i familiari e le persone con cui l’uomo è venuto in contatto. La Chicungunya, spiega una nota della Asl di Empoli, è un’infezione trasmessa da zanzare presenti in zone tropicali, in particolare in Africa e Sud America, che si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza. In genere, il decorso è di pochi giorni e la guarigione è spontanea.

Monday, 16 June 2014 – 06:46

empoli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 13/06/2014 – 17:09 — La Redazione

Un caso di febbre Chikungunya è sotto osservazione a Empoli. L’infezione ha interessato una persona recatasi nei giorni scorsi nella Repubblica Dominicana, ma non ci sono pericoli per i familiari e le persone con cui l’uomo è venuto in contatto. La Chicungunya, spiega una nota della Asl di Empoli, è un’infezione trasmessa da zanzare presenti in zone tropicali, in particolare in Africa e Sud America, che si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza. In genere, il decorso è di pochi giorni e la guarigione è spontanea.