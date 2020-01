Parcheggiatori abusivi a Firenze, arresti in corso. In manette dirigente e personale SaS

Lun, 13/01/2020 - 14:24 — Matteo Cali

E' scandalo parcheggi abusivi a Firenze. Da stamani all'alba, circa 120 agenti di polizia municipale stanno eseguendo una ventina di misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Sono stati arrestati un funzionario e personale ausiliario di SaS, la Società di Servizi alla Strada interamente partecipata dal Comune di Firenze che gestisce il controllo della sosta nei parcheggi pubblici a pagamento, oltre ad alcuni parcheggiatori abusivi che operavano nella zona di piazzale Vittorio Veneto.

L'inchiesta della procura di Firenze, svolta dal Reparto Anticrimine della Polizia Municipale, è coordinata dal pm Paolo Barlucchi e tra i reati ipotizzati ci sono quelli di associazione per delinquere, truffa, estorsione, tentata estorsione e abuso d'ufficio.

In manette è finito il capo dei controllori di SaS, Nicola Raimondo, insieme a 11 parcheggiatori ausiliari. Colpiti dalla misura della sospensione dal pubblico esercizio altri sei ausiliari del traffico. Sempre nell'ambito dell'inchiesta una persona è stata sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto appreso da ilsitodiFirenze.it, tutti gli arrestati sarebbero stati convocati per un corso di formazione interno e al momento dell'inizio della lezione sarebbero scattate le manette per tutti gli indagati. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che i dipendenti SaS avrebbero 'fornito' pettorine e blocchetti per 'lavorare' ai parcheggiatori abusivi.

Perquisiti gli uffici della società Servizi alla Strada in via Marconi e via del Romito, oltre alle abitazioni del personale indagato che risiede nei territori di Firenze, Sesto Fiorentino, Scandicci e Bagno a Ripoli. Almeno tre dei parcheggiatori abusivi arrestati abitavano nell'Albergo Popolare.

