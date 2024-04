Firenze: iniziano i lavori propedeutici per la Tramvia | Il Sito di Firenze

Tuesday, 27 May 2014 – 01:38

Gli interventi della settimana

Dom, 25/05/2014 – 00:01 — La Redazione

Lavori propedeutici alla realizzazione della linea 3, le operazioni di sterro e diserbo sul Viadotto Marco Polo. Ma anche l’asfaltarura in via Boccaccio e gli interventi per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas in via del Ponte di Mezzo e in via San Niccolò. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade di Firenze e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l’elenco.

Via XX Settembre-via Leone X-via Lorenzo Il Magnifico: per lavori propedeutici alla realizzazione della linea 3 della tramvia da lunedì 26 maggio scatteranno divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. In dettaglio saranno interessate via XX Settembre con divieti di a cavallo dei numeri civici 112 e 94 lato fiume, nel tratto tra i numeri civici 120 e 94 divieti di sosta su ambo i lati e restringimenti di carreggiata, revoca della pista ciclabile lato Mugnone e divieto di transito pedonale con percorso alternativo tra biciclette e pedoni; via Leone X con divieti di sosta a cavallo del numero civico 4 lato numeri civici pari mentre nel tratto da via Lorenzo Il Magnifico e viale Milton oltre al divieto di sosta ambo i lati scatterà anche un restringimento di carreggiata; via Lorenzo Il Magnifico con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel tratto via Leone X-viale Strozzi, divieti di sosta lato numeri civici pari nel tratto da via Leone X al numero civico 78. Divieti di sosta anche in viale Strozzi dal numero civico 14r a via Lorenzo Il Magnifico (lato numeri civici pari). Prevista inoltre la chiusura della passerella pedonale sul torrente Mugnone in corrispondenza di via Crispi in previsione dei lavori di realizzazione del ponte Bailey (itinerario alternativo per i pedoni da via dello Statuto e via Agnolo Poliziano). Termine previsto 17 luglio.

Viadotto Marco Polo: inizieranno lunedì 26 maggio le operazioni di sterro e diserbo con l’istituzione di restringimenti di carreggiata, compresi gli svincoli e i tratti di volta in volta interessati sul Ponte di Varlungo e via Giovanni Agnelli. L’intervento, che sarà effettuato nelle fasce orarie 9-11 e 14-16.30, si concluderà l’8 giugno.

Via Boccaccio: da lunedì 26 maggio è in programma l’asfaltatura del tratto via Cino da Pistoia-via di San Domenico. Previsto un divieto di transito (eccetto titolari di passi carrabili e mezzi di soccorso) che sarà in vigore fino al 13 giugno.

Via del Ponte di Mezzo: per effettuare la sostituzione delle tubature della rete di distribuzione del gas da lunedì 26 maggio scatterà un restringimento di carreggiata nel tratto via Mariti-piazza Terzolle con disassamento della linea di mezzeria e revoca corsia preferenziale con transito in promiscuo. L’intervento si concluderà l’11 luglio.

Via dei Ginori: inizieranno lunedì 26 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas. Fino a venerdì 31 maggio il tratto da via Taddea a via Guelfa sarà chiuso.

Via dei Serragli: inizieranno lunedì 26 maggio i lavori alla rete dell’energia elettrica. Nel tratto da via del Campuccio a via Santa Maria scatterà un restringimento di carreggiata. Previste anche la chiusura del marciapiede lato numeri civici pari e la rimozione della rastrelliera. L’intervento si concluderà venerdì 31 maggio.

Via dei Cadolingi: lunedì 26 maggio prenderanno il via i lavori per nuovi allacci alla rete di distribuzione del gas e alla rete idrica all’altezza del numero civico 7. Sarà istituito un divieto di transito in vigore fino al 4 giugno.

Via dei Fossi: per effettuare il sollevamento di materiali lunedì 26 maggio dalle 2 alle 6 scatterà un divieto di transito da via Palazzuolo a piazza Goldoni. Prevista anche la chiusura del marciapiede.

Piazza dell’Unità Italiana: per effettuare lo smontaggio di una gru edile nel tratto da via Panzani a via del Melarancio lunedì 26 maggio scatteranno divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra l’Hotel Baglioni e le catene; nella semicarreggiata lato numeri civici 2 e 3 prevista l’inversione del senso di marcia in direzione via Sant’Antonino (orario 8-19).

Via Cavour: lunedì 26 maggio è in programma un trasloco. Dalle 7 alle 13 sarà istituito un restringimento di carreggiata all’altezza del numero civico 48.

Via della Chiesa: per un trasloco lunedì 26 maggio il tratto piazza Tasso-via dei Serragli nella fascia oraria 7-17.

Via delle Terme: per effettuare il restauro di una copertura di un edificio da lunedì 26 a venerdì 31 maggio scatterà il divieto di transito da piazza Santa Trinita a Chiasso del Cornino (orario 8-20).

Via Campani: lunedì 26 e martedì 27 maggio è in programma lo smontaggio di una gru. Dalle 7 alle 19 sarà chiusa la corsia di marcia con provenienza lato via Accademia del Cimento.

Via Zannetti: per effettuare il montaggio di un ponteggio per la manutenzione di una facciata da lunedì 26 maggio il tratto da via Cerretani a via dei Conti sarà chiuso (orario 7.30-18). Termine previsto 7 giugno.

Viale Amendola: per installare le torri di un impianto di condizionamento mercoledì 28 maggio da mezzanotte alle 6 sarà istituito un restringimento di carreggiata sul lato Archivio di Stato.

Via Nazionale: per effettuare il controllo di una facciata martedì 27 maggio da mezzanotte alle 5 scatterà un restringimento di carreggiata con chiusura del marciapiede nel tratto fra via Faenza e via Fiume.

Via Incontri: da martedì 27 maggio è in programma la potatura di alcuni alberi. Il tratto compreso fra il numero 7 e via del Pergolino sarà chiuso (deroga per titolari di passi carrabili e mezzi di soccorso) fino al 3 giugno.

Via Senese: il tratto da via delle Bagnese a via San Francesco d’Assisi sarà interessato a partire da mercoledì 28 maggio da un restringimento di carreggiata e di un senso unico alternato con movieri per alcune opere di urbanizzazione (orario 9.30-16.30). Termine previsto venerdì 30 maggio.

Via D’Antochia-via Datini: per la posa di una infrastruttura telefonica da mercoledì 28 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata che rimarrà in vigore fino al 9 giugno.

Via Chiantigiana: mercoledì 28 maggio dalle 8 alle 17 scatterà un restringimento di carreggiata all’altezza del numero civico 111 per consentire la sostituzione di alcune persiane con trabatello.

Via dell’Ardiglione: inizieranno mercoledì 28 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas a cavallo del numero civico 29. Il tratto da via dei Serragli a via Santa Monaca sarà chiuso (eccetto frontisti e mezzi di soccorso) fino al 6 giugno.

Via Coluccio Salutati: per la posa di una infrastruttura della rete di telefonia da giovedì 29 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata con disassamento della corsia preferenziale nel tratto via di Rusciano-via Cecchi. Termine previsto 8 giugno.

Via San Niccolò: inizieranno giovedì 29 maggio i lavori per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Il tratto via Giardino Serristori-via San Miniato sarà chiuso con accesso ai mezzi di soccorso. L’intervento si concluderà l’11 luglio.

Borgo San Frediano: per effettuare la svuotatura delle fosse biologiche venerdì 30 maggio sarà istituito un restringimento di carreggiata a cavallo del numero civico 47 (orario 5-17). Previsti anche un divieto di sosta e la chiusura del marciapiede (lato numero civici dispari).

Via Rismondo: la strada sarà chiusa sabato 31 maggio, dalle 7 alle 18, per un intervento con autogru. Il tratto interessato è quello compreso fra via dei Sette Santi e via Rosolino Pilo.

Via Ghirlandaio: per lo smontaggio di una gru sabato 31 maggio, dalle 8 alle 20, scatterà il divieto di transito nel tratto via Fra’ Giovanni Angelico-via Giotto.

Per quanto riguarda i provvedimenti per iniziative e manifestazioni varie, domani domenica 25 maggio per la 10° edizione di Ampilanandia saranno istituiti divieti di transito e sosta (dalle 10 a mezzanotte) in via San Martino a Mensola (a Poggio Gherardo a Vincigliata). Mercoledì 28 maggio è in programma una gara podistica in zona Galluzzo: dalle 20 alle 21.30 previsti divieti di transito al passaggio dei partecipanti sul percorso (viale Tanini-via Senese-Imprunetana-Pozzolatico-Tanini). Giovedì 29 maggio per una festa organizzata dal comitato degli artigiani via dei Macci sarà chiusa da via Ghibellina a via dei Conciatori (orario 12-24). Passando a sabato 31 maggio per la Festa dei vicini saranno istituiti divieti di transito e sosta in via di Ripoli-piazza Istria-Cascine del Riccio e a Ponte a Jozzi (da via di Lanciola a via Poggiosecco).

