Per quale motivo comprare pneumatici fuori stagione?

Gio, 25/06/2020

Sulle strade di tutta l’Europa, sono migliaia gli automobilisti che ora si stanno preparando per spostarsi in tutta tranquillità sulla strada verso le mete prescelte per le villeggiature. E ‘importante però non dimenticare che l’inverno arriverà nuovamente. Ecco allora che la domanda sorge spontanea: in che momento e perché comprare gli pneumatici fuori stagione?

Moltissimi automobilisti normalmente decidono di comprare un nuovo treno di pneumatici nel momento stesso in cui ne hanno il reale bisogno e quindi troppo sovente quando i precedenti sono a ridosso del limite consentito dalla legge. Questo comporta che spesso l’automobilista compera con fretta e senza mettere in atto le giuste considerazioni rischiando acquisti errati e ad un prezzo alto.

Di seguito alcuni consigli utilissimi per procedere con il corretto acquisto tra la moltitudine di pneumatici presenti sul mercato con prezzi diversi.

Pneumatici estivi

Essendo la tipologia più richiesta essi saranno di certo quelli con un costo diciamo stabile, infatti in quelle regioni dove non nevica mai e dove le temperature sono costanti durante tutto l’anno l’utilizzo di questi pneumatici è la scelta della maggior parte degli automobilisti.

Se si desidera acquistare questa tipologia di pneumatici ad un prezzo vantaggioso le soluzioni saranno:

Una svendita proposta da un’officina che decide di chiudere o di liberarsi degli pneumatici in poco tempo

L’entrata sul mercato di uno pneumatico di ultima generazione

Una promozione speciale decisa direttamente dalla casa produttrice

Pneumatici invernali

Sono quelli che vengono utilizzati solo in uno specifico periodo dell’anno, proprio per questo vengono solitamente richiesti sempre nel periodo invernale, ma il periodo migliore per procedere con il loro acquisto sarà la primavera. In questo momento dell’anno infatti le offerte promozionali per l’acquisto degli pneumatici termici saranno parecchio interessanti.

Gli sconti possono essere anche la conseguenza del fatto che molti rivenditori svuotano il magazzino magari per l’uscita di nuovi modelli più performanti, ma ciò non significa che l’automobilista acquisterà prodotti scadenti ma solo prodotti economicamente vantaggiosi.

Pneumatici all season

Questi pneumatici sono utilizzati sempre, in qualsiasi periodo dell’anno ed in qualsivoglia condizione climatica. Gli automobilisti li scelgono proprio per il vantaggio economico e per il fatto di semplificarsi la vita,

Online si troveranno ottime offerte anche per questa tipologia di pneumatici, un consiglio che ci sentiamo di dare sarà quello di iscriversi ad una newsletter dedicata proprio per essere sempre aggiornati sull’andamento dei prezzi.