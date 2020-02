Coronavirus, calcio a porte chiuse: ecco le sfide senza spettatori

Mer, 26/02/2020 - 16:44 — La redazione

Partite a porte chiuse e rinvii. L'emergenza coronavirus stravolge l'agenda del mondo del calcio. Dopo il rinvio di quattro incontri della 25ª giornata di Serie A in programma domenica scorsa, (Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria), per il prossimo turno sono previsti match senza spettatori nelle regioni a maggior rischio contagio. Sabato 29 febbraio si disputerà a porte chiuse Udinese-Fiorentina mentre domenica 1 marzo non si apriranno i cancelli per Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e l'attesissima sfida scudetto Juventus-Inter, mentre resta da definire il destino di Sampdoria-Verona, in programma lunedì. Per il match di Marassi si attendono ancora disposizioni. La misura che impone di giocare a porte chiuse nel prossimo fine settimana riguarda sei Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna) ed è stata adottata dopo colloqui del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con le autorità sportive. Incontri che si sono tenuti fino a ieri, e hanno escluso la possibilità di estendere le limitazioni in tutto il Paese, neanche in via precauzionale. Al momento c'è molta incertezza sulla durata delle disposizioni. Non è escluso che da lunedì venga evitata una proroga delle limitazioni o, al contrario, lo stop agli eventi sportivi potrebbe anche essere esteso. Tutto dipenderà da come evolverà il contagio. Le limitazioni di queste ore non riguardano i tifosi che si spostano per le trasferte. (Agenzia AGI)