Piazza dei Ciompi: accoltellato tunisino | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 22:09

Ieri sera

Mar, 26/08/2014 – 14:28 — La Redazione

Ieri sera, in piazza dei Ciompi a Firenze, un tunisino di 38 anni è stato accoltellato al torace ed a un gluteo.

L’uomo, non in pericolo di vita, ha raccontato ai Carabinieri di essere stato avvicinato da due sconosciuti che lo avrebbero ferito senza motivo. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

