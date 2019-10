Si dimenticano figlio di 5 anni sul treno fino a Roma, ritrovato dalla Polfer

Mer, 16/10/2019 - 09:43 — La redazione

Sono scesi dal treno a Firenze ma hanno lasciato sul convoglio il bambino di 5 anni, arrivato fino a Roma. E' la disavventura capitata a una coppia cinese che ha potuto riabbracciare il figlioletto grazie alla Polfer. I due turisti cinesi si sono rivolti agli agenti della polizia ferroviaria alla stazione di Santa Maria Novella, riferendo che figlio era rimasto da solo a bordo del treno da cui, invece, loro erano scesi. Gli agenti hanno preso contatti con il capotreno il quale ha rintracciato il bambino e lo ha preso in custodia fino all'arrivo del convoglio nella stazione di Roma Termini. Arrivato a Roma, il bimbo è stato portato negli uffici della polizia ferroviaria, dove è stato accudito, calmato e rassicurato circa l'imminente arrivo dei genitori. L'inconveniente si è trasformato così, per il piccolo, in una occasione di gioco che gli ha consentito di conoscere la polizia italiana. Una volta a Roma i due genitori hanno potuto riabbracciare il bambino. Il piccolo è stato rintracciato sul treno e riconsegnato ai genitori grazie alla rapida collaborazione del personale della polizia ferroviaria del Lazio e della Toscana.