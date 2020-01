Bonaccini vince in Emilia Romagna, Giani lo va a trovare: "Corro a imparare come battere Lega e Salvini"

Lun, 27/01/2020 - 09:34 — La redazione

"Con umiltà e modestia, quando si vede una vittoria così si deve subito correre a imparare" come si fa a battere le Lega di Salvini. Lo ha detto a La 7 Eugenio Giani, candidato a Governatore del centrosinistra alle prossime regionali in Toscana, che era al comitato elettorale del riconfermato governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"E' venuto a salutarmi", si schermisce Bonaccini. "E' venuto a chiedere come si fa", traduce Enrico Mentana. "Non insegno niente a nessuno", ripete Bonaccini ma Mentana insiste e Giani ammette: "Se sono qui per la ricetta su come si fa a vincere? Certo". E poi, Bologna e Firenze ormai distano 40 minuti e "nel 2032 vogliamo anche fare le olimpiadi assieme, gli Appennini non sono una divisione".

"Ha vinto la competenza, l'amore e l'attenzione per il territorio e il buongoverno". Così, sul suo sito internet, Eugenio Giani si congratula direttamente con "l'amico", "meritatamente presidente dell'Emilia Romagna" Stefano Bonaccini.

"Questa vittoria - aggiunge Giani - ci stimola e galvanizza ancor di più per ripetere lo stesso successo nella nostra amata Toscana tra 4 mesi".

"Dovremo ripartire proprio da qua, dalla buona amministrazione, dai nostri sindaci e da proposte serie e concrete per la nostra Toscana non per altro, facendo una campagna elettorale vera, tra la gente nei mercati, nelle fabbriche e in ogni borgo della nostra magnifica terra - ha proseguito Giani - lasciando agli altri questioni ideologiche e che nulla hanno a che fare con il governo della nostra regione".

"La sfida si fa sempre più dura, e questo viaggio sarà lungo e faticoso, ma con l'aiuto di tutti voi sono convinto che ce la faremo" ha concluso Giani nel suo messaggio.