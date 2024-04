Confindustria: Fedeli (Pd) "Combattere l'illegalità con un Made in Italy trasparente e certificato" | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 21:23

Firenze

Mer, 11/06/2014 – 14:08 — La Redazione

"Dobbiamo saper guardare con coraggio al cambiamento globale, un cambiamento che ci consente di procedere sulla strada della legalità, trasparenza e tracciabilità. È in corso la terza fase della globalizzazione, in cui tutti i competitor puntano sulla credibilità: è necessario ritrovare la nostra reputazione nel mondo e per farlo bisogna impegnarsi insieme poiché essa riguarda tutto il sistema paese". Lo dichiara la Vice presidente del Senato Valeria Fedeli intervenendo all’Assemblea annuale di Confindustria Firenze. "La nostra priorità deve essere certificare il vero, puntare sulle eccellenze. Questo è uno dei temi più importanti del semestre italiano in Europa, dobbiamo puntare a un Made in Italy trasparente e certificato partendo dalla tracciabilità delle produzioni perché noi sappiamo che il sommerso e illegalità si annidano nei passaggi di filiera- prosegue Fedeli- servono poi politiche che appoggino chi fa scelte legali: noi non possiamo essere il secondo paese contraffattore di se stesso. E soprattutto bisogna scegliere di parlare di questa illegalità perché non è tacendo che si difende la reputazione del Made in italy nel mondo ma, collaborando istituzioni e forze sociali insieme, per il rilancio e la tutela della nostra manifattura, delle imprese, del lavoro".

