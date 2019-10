Forbes celebra l'ascesa di Rocco Commisso, 131° tra gli americani più ricchi degli USA

Gio, 10/10/2019 - 19:41 — La redazione

Commisso celebrato da Forbes, nota rivista statunitense di economia. L'itlaloamericano, neo patron della Fiorentina nella classifica degli americani più ricchi degli USA è al 131° posto.

“Soon after he immigrated to the U.S. from Italy at the age of 12, No. 131 Rocco Commisso began playing the accordion during movie theater intermissions in the Bronx. That entrepreneurial spirit served him well decades later #Forbes400”, è il tweet del periodico americano, che allega la foto di un giovanissimo Commisso intento a suonare la fisarmonica.

“Poco dopo essere emigrato negli Stati Uniti dall'Italia all'età di 12 anni, il n. 131 Rocco Commisso iniziò a suonare la fisarmonica durante gli intervalli di cinema nel Bronx. Lo spirito imprenditoriale – twitta Forbes – gli è servito con decenni di ritardo”.