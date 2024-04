Nuova illuminazione per il Ponte Vecchio: in migliaia allo spettacolo | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:16

Show sull’Arno

Mar, 17/06/2014 – 01:36 — La Redazione

Ieri sera lo stilista Stefano Ricci ha donato a Firenze la nuova illuminazione del Ponte Vecchio per celebrare i 60 anni del Centro di Firenze per la Moda Italiana. Lungarni stracolmi di gente per assistere allo show sull’acqua dell’Arno firmato dalla compagnia francese Iliotopie.

Poi il momento celebrativo sul Ponte Vecchio, con Andrea Bocelli che canta un’aria da "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini e poi dà simbolicamente il via all’accensione della nuova illuminazione, che prevede 102 led per la parte interna e 16 corpi illuminanti per l’esterno, per un risparmio energetico del 79,33% e circa 12-15 mila euro per il Comune.

Sul ponte è passato anche il corteo con 60 figuranti del Calcio Storico Fiorentino, aperto dai Bandierai degli Uffizi.

