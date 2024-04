“Lo sposalizio della Vergine”: torna in S. Lorenzo il capolavoro di Rosso Fiorentino | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:00

Sab, 26/07/2014 – 00:01 — La Redazione

È tornato nella sua storica collocazione Lo sposalizio della Vergine, l’opera esposta fino a pochi giorni fa in Palazzo Strozzi in occasione della mostra “Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della ‘maniera’”.

La tavola dipinta da Rosso Fiorentino è stata posta nuovamente nella Cappella Ginori della Basilica di San Lorenzo. Dipinta nel 1523, la tavola raffigurante Lo Sposalizio della Vergine fu una delle ultime opere che il Rosso Fiorentino creò a Firenze prima di recarsi a lavorare in Francia, dove morì nel 1540.

“Siamo felici che la parrocchia di San Lorenzo accolga nuovamente questo capolavoro straordinario – sottolinea Enrico Bocci, Presidente dell’Opera Medicea laurenziana -. Il successo che ha riscosso nella mostra fiorentina, e prima ancora a Parigi, presso l’Ambasciata d’Italia, ci rende orgogliosi”.

Una nota di colore: l’opera aveva un particolare significato devozionale, poiché davanti ad essa le giovani spose venivano a far benedire gli anelli nuziali.

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

