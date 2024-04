Disastro delle Università italiane: la deprimente classifica mondiale | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 18:03

Cultura?

Ven, 16/08/2013 – 18:26 — La Redazione

Le universita’ di Pisa e di Roma La Sapienza sono le migliori in Italia secondo l’Academic Ranking of World Universities (shanghairanking.com) elaborato dalla Jiao Tong University di Shanghai per il 2013. Lo rivela una nota dell’ateneo pisano, secondo la quale le due universita’ ”sono le prime tra le italiane e si posizionano tra il 101/o e il 150/o posto al mondo, precedendo quelle di Milano e Padova, tra il 151/o e il 200/o posto, e quelle di Bologna, Firenze, Torino e del Politecnico di Milano, collocate tra il 201/o e il 300/o posto”. Complessivamente, sono 19 le istituzioni accademiche italiane che quest’anno compaiono tra le primo 500 al mondo, contro le 20 dello scorso anno e le 22 del 2011, ponendo l’Italia all’ottavo posto tra le nazioni, subito dietro la Francia (che ne ha 4 tra le prime 100) e il Giappone (3 nelle prime 100) con 20. Le performance migliori sono quelle degli atenei Usa con 17 tra le prime 20 e 149 tra le prime 500, seguite da quelle della Cina (42 tra le prime 500, ma nessuna tra le prime 100), Germania (38 e 4 tra le prime 100) e Regno Unito (37 e ben 9 tra le prime 100).

Fonte: ANSA

