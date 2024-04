Prandelli: "Rossi con la sua volontà di recuperare è un esempio per tutti" | Il Sito di Firenze

Da oggi la Nazionale è in ritiro presso il Centro tecnico Federale di Coverciano di Firenze. Il raduno , in preparazione dei Mondiali di Calcio in Brasile, ha visto gli Azzurri scendere in campo stamani per il primo allenamento. Prima di volare in Sudamerica la Nazionale disputerà due partite amichevoli. Venerdì 30 partenza alla volta di Londra, dove sabato 31 (calcio d’inizio alle 20.45 ora italiana) al ‘Craven Cottage’ gli uomini di Prandelli affronteranno la Repubblica d’Irlanda. Mercoledì 4 giugno l’Italia ospiterà poi a Perugia il Lussemburgo (calcio d’inizio alle 20.45) e il giorno seguente partirà alla volta del Brasile.

Queste le parole del CT Cesare Prandelli dalla sala stampa:

Impressioni dopo il primo allenamento…

“In questi giorni lavoreremo per essere lunedì prossimo in condizioni fisiche brillanti. Per i 23 che andranno in Brasile mi auguro di avere dubbi fino all’ultimo sulle scelte. Nei giocatori che sono qui abbiamo pensato di lavorare molto sulla forza, hanno tutti una buona base nella resistenza”.

I social network dei calciatori?

“Ne parleremo questo pomeriggio. Dovremo responsabilizzare il gruppo”.

Cassano?

“L’ho trovato sereno. Si è rimesso in gioco quest’anno e lui ha vinto”.

Buffon e la fine del suo matrimonio?

“Dispiace quando c’è una separazione, ma la serenità dell’annuncio fa capire che è mentalmente pronto per il Brasile”.

Quanto le mie scelte dipenderanno dalle condizioni di Giuseppe Rossi?

“È un talento con qualità straordinaria, come ce ne sono pochi in Italia, la sua determinazione e volontà per recuperare dimostra che anche i campioni devono mettere tanto carattere e questo rappresenta un riferimento e un esempio per tutto il gruppo; poi ci vogliono le risposte sul campo…ma non voglio mettergli troppa pressione. Dobbiamo capire se ha una condizione superiore a quella di qualche giorno fa”.

La mia firma con la Federazione?

“Firmerò in un nanosecondo quando il contratto sarà pronto. L’accordo c’è, sono contento di iniziare una nuova avventura, manca solo l’aspetto legale”.

Il codice etico e le polemiche?

“Come ho detto la manata di Chiellini non è gioco violento. Finiamola qui”.

Il modulo di gioco?

“L’idea è quella di proporre più modi interpretativi, non avremo un modulo rigido: dovremo essere duttili ma determinati. Lavoreremo per poter arrivare a cambiare durante la partita. Noi lavoriamo per arrivare a giocare la finale dei Mondiali”.

La partita di debutto con l’Inghilterra quanto influirà?

“Se vinci contro una grande squadra i 3 punti potrebbero dare morale, ma la storia insegna che la Spagna al debutto perde con la Svizzera e poi vince il Mondiale”.

